Luftëtari, fitorja detyrim për Superioren dhe vendin e katërt

Fitorja qetëson gjakrat tek Luftëtari. Pas një jave plot tension e polemika, gjirokastritët kërkojnë tri pikë në sfidën me Korabin. Para se të nisej drejt Elbasanit, dje paradite skuadra e Luftëtarit ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore për takimin e sotëm ndaj Korabit, që do të luhet në “Elbasan-Arena”. Skuadra e ka kryer stërvitjen në fushën e stadiumit, në kushte të njëjta me terrenin ku do të zhvillohet takimi i sotëm. Stërvitja është zhvillua në më pak se 90-të minuta, por më shumë kohë iu kushtua përvetësimit të veprimeve taktike. Vetëm një mungesë nga titullarët do të ketë në formacionin e sotëm. Donald Rrapo. Por pas shumë javëve kthehen në formacion B.Ramadani dhe E.Bojom, çka i japin mundësi trajnerit Milinkoviç, të ketë grupin futbollistëve të plotë, me qëllim fitoren e ndeshjes. Në momentin e tanishëm kur bashkë me ndeshjen e Korabit janë 21 pikë në lojë dhe diferenca me ekipet që rrezikohen për rënien nga kategoria është vetëm tetë pikë, Luftëtari e ka më se të nevojshme marrjen e trepikëshit. Kjo edhe si kompensim i humbjes të një javë më parë me Flamurtarin. Nga ana e vet, Korabi dhe pse i ka humbur shpresat për qëndrimin në Kategorinë Superiore nuk është se do të luajë i pamotivuar. E ka treguar këtë me ndeshjet e zhvilluara javët e fundit me skuadrat e tjera. Rikthimi në detyrë i drejtuesve të skuadrës dhe prezenca e presidentit G.Tavo në mbledhjen me stafin teknik dhe futbollistët u krye në momentin e duhur dhe pa ndikuar aspak në përgatitjen e ekipit. Përkundrazi, dukej qartë mobilizimi i futbollistëve në stërvitje. Në ndeshjet e fundit, Luftëtari edhe pse ka luajtur si i barabartë me kundërshtarin, i ka munguar finalizimi. Kjo dukuri u pa në ndeshjen me Flamurtarin dhe në përfundim të saj jo më kot Milinkoviç përveç fajësisë ndaj gjyqtarëve pranoi se skuadra duhej të luante më mirë, pasi ka shpërdoruar raste të pastra shënimi. Tani që gara po bëhet më e fortë dhe fakti që përveç tre skuadrave të para në renditje, gjithë ekipet e tjerë ndihen të rrezikuar për rënien nga Superliga. Fitorja ndaj Korabit tani bëhet më tepër e vlefshme për gjirokastritët. Sepse u jep më shumë siguri për qëndrimin në Superiore, por u shton mundësitë të pretendojnë vendin e katërt në përfundim të kampionatit.

Korabi, i cunguar me Luftëtarin

Korabi rikthehet të luajë në “Elbasan Arena”, aty ku dibranët nuk njohin asnjë rezultat pozitiv dhe ku ka nisur edhe “tatëpjeta” e parë e tyre në fillim të sezonit. Pikërisht pas ndeshjes me Luftëtarin nisi krisja me donatorët shqiptarë që jetonin në Amerikë, pasi humbja me bluzinjtë nuk pranua lehtësisht nga ata, pasi kishin dhënë miliona lekë për të ndërtuar një ekip që nuk do rrezikonte rënien nga kategoria. Ndaj gjirokastriteve dhe në përgjithësi në çdo ndeshje Korabi po paraqitjet mirë, por pikët nuk po vinin, çka normalisht bëri që donatorët të shqetësoheshin. Me Luftëtarin humbën edhe një penallti me Plakun, ndërsa miqtë shënuan fill pas një traverse të Nexhipit, teksa venezuelani Andres Montero pas sprintit të gjatë mposhti portierin Vujadinoviç. Rezultatin në fushë 0-1, ndërsa nga ana tjetër rrogat u vonuan për rreth dy muaj, me “amerikanët” që herë iknin, herë vinin. Normalisht ajo problematikë u përjetua edhe në klub, edhe pse lojtarët në fakt kishin marrë shifra të konsiderueshme parash në duar, e cila ishte edhe arsyeja pse firmosën me Korabin. Pas janarit gjërat u bënë edhe më të vështira dhe tanimë është një tjetër ekip, që do mundohet të japë më të mirën në fushën e blertë sot ndaj Luftëtarit. Në njërën ndeshje ata kanë mundur t’i prishin punë skuadrës së drejtuar nga Milinkoviç, pasi u hoqën dy pikë në Gjirokastër, pasi barazimit 1-1 të arritur në fazën e dytë.

MUNGESAT – Në sfidën me Luftëtarin do të ketë disa mungesa për dibranët,pasi portieri Tedi Laço vijon të jetë i dëmtuar, ndërkohë që probleme gjatë kësaj jave kanë pasur edhe sulmuesi Ardit Hoxhaj e mbrojtësi Ardit Peposhi.Që të tre këta lojtarë nuk do të jenë gati për sfidën e sotme, por ka edhe dy rikthimi, pasi Jubani ka rinisur përgatitjet me grupin dhe Emrush Kaloshi e ka shlyer pezullimin prej kartonëve.

Formacionet e mundshme

Luftëtari: Ruçi – Liçaj, Beqiri, Bojom, Zguro – Rroca, Ramadani, Rapa – Abazaj, Bregu – Rexhinaldo

Korabi: En. Prençi – Shabani, Kaja, El. Prençi, Arifaj – Mziu, Gavazaj, Zefi – Kaloshi, Peposhi – Ivani

Bilanci KORABI–LUFTETARI

* Nuk janë ndeshur në sezonin 1962-63, kur Korabi debutoi në Kategorinë Superiore. Luftëtari nuk ishte pjesë e elitës në atë kohë.

* Tri sfidat e këtij sezoni kanë të veçantat e tyre. Në fazën e parë u luajt në fushën asnjanëse të Elbasanit, ku fitorja u takoi gjirokastritëve, me golin e A.Monteros në 67’. E veçanta e kësaj ndeshjeje, që u luajt më 17.09.2016, është se në 11’ Sebino Plaku shpërdoroi një 11-metërsh për Korabin. Në javën e 12-të, që i përket fazës së dytë, pritës ishte Korabi dhe ndeshja u luajt me “konsensus” në Gjirokastër dhe përfundoi 1-1. Luftëtari shënoi që në minutën e parë me Rexhinaldon, por Sokol Mziu barazoi në 57’. Në fazën e tretë, më 12.02.2017, Luftëtari fitoi 2-0, me autorë golash D.Bregu 54’ dhe K.Abazaj 59’. Korabi shpërdoroi në 49’ një 11-metërsh me A.Hoxhajn.

* Edhe sot luhet në fushën asnjanëse të Elbasanit.