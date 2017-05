Lufta për mbijetesë, çfarë ndodh tani?

A është ky sezoni më i çmendur dhe i paparashikueshëm i kampionatit shqiptar? Ndoshta po, ndoshta jo, ndoshta edhe mund të bëhet… Pikërisht kështu, sepse skenarët ndryshojnë nga java në javë dhe nëse llogaritë fshihen sapo ekipet zbresin në fushë. E ndarë në “tre parcela”, mes garës treshe titull, asaj të vendit të fundit për Europën, e cila është një kaos total mes Luftëtarit, Vllaznisë dhe Teutës, të cilat luajnë rolin e “breshkës” në ecurinë e tyre, dhe së fundmi luftës për mbijetesë.

E shtuna do të niste me suksesin e Laçit në frymën e fundit, ndaj një Luftëtari që nuk ka se çfarë t’i kërkojë më shumë kampionatit, teksa në Vlorë, Flamurtari do të merrte 3 pikë të arta dhe oksigjeni duke nisur t’I largohet “gropave thithëse” të rënies në Kategorinë e Parë. Një grusht që fundos Tiranën dhe e vendos me pikë të barabarta me Laçin, por më lart bardheblutë për shkak të golaverazhit. Ky është rregulli i tretë që hyn në fuqi, duke qenë se në ndeshjet direkte, Tirana dhe Laçi janë ndarë në barazim (dy fitore për kokë dhe dy barazime). Dhe, rastësia është që bëhet fjalë për nga dy fitore dhe barazime për kokë identike (1-0 dhe 0-0). Kështu, hyn në fuqi golaverazhi që flet për bardheblutë. Por, Tirana dhe Flamurtari kanë edhe një fat të madh që quhet “Korabi”.

Dibranët kanë rënë prej kohësh dhe luajnë rolin e ekipit dyshek dhe 3 pikëshit të sigurt. Kështu, nëse bëhet renditja, atëherë Flamurtari do të ishte 38 pikë, ndërsa Tirana 35 pikë, por me një ndeshje më shumë se sa kurbinasit. Sakaq, skenari i ri është edhe falë përmbysjes së Skënderbeut, që në rast se do të humbiste ndaj Vllaznisë në Korçë, atëherë do të luante pa motivim ndaj Tiranës, të cilën e pret në fushën e saj. Por, bardheblutë kanë edhe një sfidë aspak të lehtë në “Loro Boriçi” ndaj Vllaznisë, që nëse do të luftonte ende për Europën, atëherë padiskutim që do të duhej të triumfonte. Për Laçin, dy ndeshje “në dishezë” ndaj Vllaznisë dhe Teutës në fushën e tij, teksa transfertat e vështira janë në Vlorë ndaj Flamurtarit dhe në Tiranë ndaj Partizanit.

Praktikisht, në këto kushte kur kanë mbetur edhe katër javë, skenarët ndryshojnë edhe më mirë se në filmat hollivudianë të famshëm dhe spektatorët nuk dijnë çfarë të besojnë ose presin…

Rruga e mbetur e Tiranës

Tirana-Korabi

Skenderbeu-Tirana

Tirana-Luftetari

Vllaznia-Tirana

Rruga e mbetur e Laçit

Partizani-Laçi

Laçi-Vllaznia

Flamurtari-Laçi

Laçi-Teuta

Rruga e mbetur e Flamurtarit

Kukësi-Flamurtari

Flamurtari-Partizani

Flamurtari-Laçi

Korabi-Flamurtari