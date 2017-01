Lufta, emigrimi në Belgjikë dhe Flamurtari, rrëfehet Donjet Shkodra

Anton Cicani

Nga bombat dhe gjaku i derdhur në luftë për Pavarësi të Kosovës, te vështirësitë për t’u rritur në Belgjikë, në një ambient ku u ambientua ashtu si shumë emigrant të tjerë, pajisja me pasaportën belge, disa eksperienca në skuadra të ndryshme dhe bileta e avionit për në Shqipëri, ku Vlora e priti krahëhapur. I ndrojtur, i heshtur, por me një specialitet të shtëpisë: golat e bukur. Sepse Donjet Shkodra nuk është asnjëherë “banal”. Kanë mjaftuar pak gola të tij për të bërë për vete tifozerinë vlonjate, që nuk reagoi aspak mirë teksa lexonte për interesimet e disa skuadrave të tjera të Superligës. Por, ai, për momentin, është i fokusuar te kuqezinjtë, ashtu sikurse do të rrëfejë edhe në intervistën për “Sport Ekspres”…

Urime për fitimin e anketës. Një koment në lidhje me këtë çmim dhe faktin qe je përzgjedhur mes shumë golave të realizuar në dy fazat e para të Superligës?

Faleminderit shumë. Jam i lumtur për këtë çmim. Është një ndjenje e mirë shumë që shikuesit e kanë vlerësuar golin tim si më të bukurin. Normal që dhe disa golat e tjerë kanë pasur të paktën të njëjtin vlerësim si i imi. Ishin të gjithë të bukur, realisht.

Të flasim pak për Flamurtarin… Në dy fazat e mbetura, mendon se i ka mundësitë të tregojë vlerat e vërteta dhe të mos përsërisë të njëjtat gabime, duke lënë pikë edhe në ndeshje, në letër, të kalueshme?

Mendoj që po. Por, futbolli është i çuditshëm dhe me surpriza, ndaj është aq i bukur. Por, do të bëjmë maksimumin që të mësojmë nga gabimet tona dhe ishalla do Zoti të na shkojë më mirë.

“Goli më i bukur është ai i radhës”… Kështu tha Ronaldo përpara një viti, teksa një shqiptar e intervistoi pas fitimit të “Topit të Artë”. Je dakord?

(Qesh) Po, ashtu është. Mirë e ka thënë… Edhe pse preferoj Mesin. Megjithatë, prandaj do mundohem të bej më mirë se në të kaluarën.

Gjatë kësaj kohe, ke pasur oferta apo interesime nga ekipe të Superligës, përmendim këtu Partizanin, Skënderbeun apo Kukësin?

Ka pasur interes, normal që akoma jam lojtar i Flamurtarit dhe do shohim çfarë do të sjellë e ardhmja. Momentalisht jam i kënaqur në Vlorë, por do të shohim gjërat shumë mirë edh nga afër dhe si do të duket e ardhmja. Të them të drejtën, nuk e di as vet me shumë se ti për momentin

Si të duket kampionati shqiptar? Kjo nisur nga fakti që ke luajtur jashtë dhe mund të bësh një krahasim. Si në aspektin e infrastrukturës, stërvitjeve, por edhe të kompeticionit dhe cilësive të lojtarëve…

Shumë i mirë dhe i nënvlerësuar, për mendimin tim! Infrastrukturat janë super! Sidomos në ndeshjet që kam zhvilluar, fushat shumë të mira dhe stadiumet gjithashtu. Sidomos disa si i Elbasanit dhe i Shkodrës! Stërvitjet janë në nivelin e lartë. Ka shumë lojtarë cilësorë në Shqipëri. Normal që kushtet dhe organizimi akoma i duhet të përforcohet por mendoj që me kohën do të bëhet aq më mirë.

A mendon se në Vlorë ka shumë presion dhe pritshmëri për skuadrën? Mos ndoshta ky është edhe një disavantazh për ju lojtarët?

Mendoj qe kemi një skuadër të mirë me shumë lojtarë cilësorë. Normal që prandaj është presioni dhe pritshmëria e madhe por, jemi futbollistë dhe duhet të përballojmë presionin. Por, e vërtet është që gjërat duhen shkojnë ngadalë, sidomos kur një ekip është i ri…

Po fakti që klubi dhe presidenca ende s’po gjejnë stabilitet, sa i përket të ardhmes dhe vështirësive për privatizimin e klubit. Ju shqetësojnë këto zëra?

Normal që si futbollist, me këtë profesion, në momentin kur dëgjon gjëra jo të mira, shqetësohesh, por mendoj se kemi një president të respektuar dhe mendoj që dalëngadalë do të rregullohen gjërat, sidomos në momentin që mund të privatizoj klubin

Je rritur në Belgjikë si lojtar dhe njeri. Si është futbolli atje, ndonjë rrëfim, apo histori e lidhur me këtë vend?

Pas Gjermanisë, Spanjës, Anglisë dhe Italisë, mund të përmendësh Belgjikën… Sepse ka shumë mjete financiare dhe futbolli luhet i organizuar. Pa harruar kushtet… Por, futbolli është gjithë puna e detajeve dhe mendoj që ka shumë lojtarë në Shqipëri që kanë cilësitë për të luajtur andej në ekipe të Belgjikës, por normal i duhet pak ambientim në çdo vend

Cili lojtar ju ka lënë mbresa në Superiore deri tani? Nëse do të bëjë një renditje “Top 3”, cilët emra do të përfshinit?

Ka shumë lojtarë cilësorë, por po përfshij 3, sipas renditjes: Ekuban, Telushi, Taku.

Të kthehemi pak te historia e jetës: mund të na thuash sa e vështirë ka qenë për ty dhe familjen tënde shpërngulja në Belgjikë, pas trazirave në Kosovë. Dhe, si lindi pasioni për futbollin?

Isha shumë i ri në atë kohë, vetëm 8-vjeç dhe normal që kur je fëmijë është më e lehtë. Por, jam i sigurt se për prindërit ka qenë e vështirë të përshtaten më një vend ku nuk njihnin njeri, gjuhën, duke e filluar. Askush s’dëshiron të lërë shtëpinë dhe vendlindjen e tij. Kanë punuar shumë kohë të gjatë në Bujqësi dhe kanë bërë maksimumin për 3 fëmijët e tyre. Dhe, mendoj se më kanë rritur në mënyrën më të mirë. Jam krenar dhe nuk di se si do t’ia shpërblej ndonjëherë. Babain e kam pasur futbollist dhe trajner. Ndaj, futbollin e kam në gjak.

Së fundmi, cili ekip, sipas teje, do të shpallet kampion këtë sezon?

Favoritët janë Skënderbeu dhe Partizani, që do të luftojnë deri në fund. Të tjerët s’i afrohen këtyre ekipeve.