Lorik Cana, tani jeta kthehet në një film!

Ish-kapiteni kuqezi po punon me Digitalb për dokumentarin rrëfyes të karrierës së tij futbollistike

Ka varur këpucët në gozhdë që pas Europianit në Francë, por megjithatë, Lorik Cana vazhdon që të “luajë” jashtë fushe. E bën me pasionin dhe energjitë që përcillte edhe në katërkëndor. E sheh në aktivitete të ndryshme, por më së shumti duke bërë rolin e preferuar tashmë, atë të “babait”. Familja dhe puna. Dy gjëra të cilat gjakovari s’ka ndarë kurrë në karrierën e tij. Dhe, në pritje të ndeshjes së lamtumirës, e cila ndoshta mund të jetë në vjeshtë, ashtu sikurse vetë ish-mbrojtësi do të pranonte në një bisedë me fansat e tij.

Por, ndërkohë, Cana do të përpiqet ta japë lamtumirën me një film në versionin e dokumentarit. Sepse, prej disa kohësh ai ndodhet në Shqipëri jo vetëm për të ndjekur kurset si trajner, por edhe për të xhiruar pjesë të filmit në formë intervistash. Legjenda kuqezi do të prekë të gjitha etapat dhe e gjitha do të inskenohet nga Digitalb, që ka marrë përsipër këtë realizim të mrekullueshëm.