Lojtari i Aaraut, në provë te Partizani

Të kuqtë nuk ndalen në merkato dhe duket se ndërtimi i kompleksit po ndjek një tjetër strategji për afrimin e lojtarëve të perspektivës. Emri i fundit që del në skenë dhe që do të provohet nga trajneri Sulejman Starova është shqiptari i ekipit të Aaraut në Zvicër. Mesfushori i majtë Lulzim Aliu do të provohet te të kuqtë dhe do të mundohet të provojë aftësitë e tij dhe të bindë stafin teknik. Ai luan aktualisht si me ekipin e parë (2 ndeshje këtë sezon), ashtu edhe me ekipin U-21 të Araus dhe aty nuk është se ka një nivel të lartë konkurrence, pasi kjo skuadër militon në Kategorinë e Pestë në Zvicër duke qenë pjesë e këtij kampionati. Aliu ka luajtur atje dhe tashmë kërkon të bëjë një tjetër hap të rëndësishëm në karrierë dhe ekipi i Partizanit do të ishte i duhuri.

Prova – Lojtari pritet të mbërrijë që në Turqi për t’u vënë nën urdhrat e trajnerit Starova. Mesfushori i majtë mund të afrohet si një element që mund të japë kontributin e tij edhe në skuadrën ne dytë deri në momentin që të bindë teknikun Starova, por gjithsesi fillimisht duhet të kalojë testin e parë me të kuqtë.

Skeda

Emri – Lulzim

Mbiemri – Aliu

Ditëlindja – 1 shkurt 1998

Mosha – 18 vjeç

Shtetësia – Maqedonase

Pozicioni – Mesfushor i majtë

Gjatësia – 1.67 cm

Karriera

2015 – Arau