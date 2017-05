Liridon Leci e gdhin në burg

Histori e pabesueshme nga Kosova: futbollisti i njohur Liridon Leci e nisi ndeshjen në fushë dhe e mbylli në burg.

Mbrojtësi veteran i Prishtinës, i cili ka luajtur edhe në kampionatin shqiptar për disa sezone, përveçse në Suedi, ku ka pasur jo pak probleme me akuzat për përfshirje në trukim ndeshjesh te Landskrona, u arrestua dje në Pejë, në mbyllje të ndeshjes Besa-Prishtina.

Pasi kishte dalë me karton të kuq dhe ishte në tribunë, 32-vjeçari u fut në fushë kur shpërtheu një sherr masiv në fundin e takimit. Aty Leci u përplas edhe me policinë, që e arrestoi dhe e shoqëroi në dhomat e paraburgimit, duke dhënë masën e arrestit për dy ditë, me akuzën e “sulmit ndaj oficerit të policisë”. Të kota protestat e Prishtinës, që dje priti gjatë për lirimin e Lecit.