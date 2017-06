Lila: Më vjen për të qarë!

Mister,nuk më vjen turp të them qe me vjen per te qare,nuk i kam pelqyer asnjehere ndarjet! Te falenderoj shume per gjithcka ke bere per mua,me ke ndihmuar te rritem si njeri dhe si lojtar ! Realizuat endrren me te madhe te femijerise time,te luaja ne Europian dhe te nderoja vendin tim. Do jesh gjithmone ne zemren time. Me shum dashuri Andi Lila! ?

