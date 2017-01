Lëviz Skënderbeu, vijnë dy mesfushorë

Leonard Trebicka

Skënderbeu bën “goditjet” e radhës në merkaton dimërore. Dje janë bashkuar me të në stërvitje dy lojtarë të rinj, por që ende nuk janë zyrtarizuar nga klubi. Dje pasdite, një rumun dhe një kanadez kanë shtuar radhët e Skënderbeut dhe janë të dy mesfushorë. Burime pranë kampit korçar bëjnë me dije se futbollisti kanadez është 20-vjeç dhe është në provë, ndërsa për futbollistin rumun me përvojë ka më shumë shanse qëndrimi. Predesku Kornel, pas mbërritjes, ka kryer disa ushtrime në palestër, sepse ka qenë i lodhur dhe është lënë pushim nga Daja. Pritet që sot Predesku të dalë në stërvitjen e parë, duke bërë e prezantimin me fanellën bardhekuq. Rumuni vjen nga kategoria e dytë e vendit të tij dhe mësohet se bëhet fjalë për një numër 10, që i ka munguar Skënderbeut. Ai ka luajtur edhe në Qipro me Arisin dhe në kampionatin polak. Është 29-vjeç dhe ka ardhur te Skënderbeu si një mesfushor me përvojë të madhe. Luan në qendër, por edhe në të majtë. Ka dalë nga Dinamo e Bukureshtit, që në fakt e ka huazuar shpesh. Së fundi ka qenë pjesë e Akademikës në kategorinë e dytë rumune dhe mendohet të jetë organizatori, që i duhej ekipit korçar. Trajneri Daja do ta vëzhgojë me kujdes futbollistin dhe më pas do të vendosë.

BOAKAI – Nga ana tjetër, kanadezi Boakai ka qenë në stërvitje me Skënderbeun pasdite, por nuk ka kryer një seancë të rregullt, ndoshta edhe ky i lodhur nga udhëtimi. Futbollisti shtatshkurtër, Hanson Tamba Boakai, luan në mesfushë, në qendër dhe në të djathtë. Ai e ka nisur karrierën në Kanada, ndërsa së fundi ka qenë pjesë e suedezëve të Landskronës. Nga sot do të jetë nën urdhrat e trajnerit Ilir Daja, i cili do të thonë fjalën e fundit. Një ditë më parë me korçarët u bashkua edhe një sulmues nigerian. Ai është 19 vjeç dhe luajti 20 minuta në testin miqësor ndaj Bursasporit. Vazhdon të jetë provë dhe ka pak gjasa të qëndrojë. Asgjë nuk përfundon me kaq te kampionët, pasi pritet që ditët në vazhdim të kemi afrime të tjera, kryesisht për sulmin, ku çalon më shumë Skënderbeu.

Skeda e rumunit

Emri i plotë: Kornel Aleksandru Predesku

Datëlindja: 21.12.1987 (29 vjeç)

Vendlindja: Bukuresht, Rumani

Pozicioni: Mesfushor qendre

Gjatësia: 1.78 m

Pesha: 76 kg

Këmba: E majtë

Karriera:

2008-2009 Dinamo Bukuresht

(I huazuar tek Otopeni Liga 2, Rumani)

2009-2010 Huazim tek Astra, liga 2

2010-2013 Gloria Bistrica

2013-2015 Panduri

2015 Zavisa (Poloni)

2015-2016 Aris Limasol (Qipro)

2016-2017 Akademika Klinçeni (Rumani, liga 2)

Skeda e kanadezit

Emri i plotë: Hanson Boakai

Datëlindja: 28.10.1996 (20 vjeç)

Vendlindja: Teldou, Guinea

Nënshtetësia: Kanadeze

Pozicioni: Mesfushor

Gjatësia: 1.63 m

Pesha: 64 kg

Karriera

2013-2015 Edmonton (USA)

2016 Landskrona (Suedi, liga 2)