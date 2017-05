Lenjani dhe Basha, nën urdhrat e Bulkut!

Emir Lenjani dhe Migjen Basha ndodhen në Tiranë. Kampionatet e tyre kanë përfunduar, pasi i pari nuk grumbullohet me Renes dhe ka përfunuar aventurën, teksa do të duhet të gjejë skuadër, ndërsa mesfushori i Barit nuk ka çfarë jep më në Serinë B, që ka përcaktuar thuajse çdo gjë dhe “gjelat” nuk arritën që të shkonin në playoff. Së shpejti, do të bashkohet edhe Orges Shehi, por thjesht në rolin e ndihmës trajnerit të portierëve. Ervin Bulku, duke u konsultuar me De Biazin, është duke mbajtur në tonus dy lojtarët. Ata janë stërvitur në “Selman Stermasi”.