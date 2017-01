Lena: Titulli ma largon pengun turk

Intervistoi: Jurgen Zela

Nijas Lena u transferua tek verilindorët tek verilindorët, me qëllimin që eksperienca e tij të ndihmonte për të arritur tek titulli kampion, i cili në Kukës dëshirohet aq shumë. I aktivizuar në 15 takime në kampionat, 30-vjeçari ka përligjur pritshmëritë për të. Në një intervistë për “Sport Ekspres”, Lena tregon për ecurinë me Kukësin, gjendjen e ekipit para ndeshjes me Vllazninë. Nuk mungon e vërteta për mos kalimin në Turqi, mesazhi për tifozët dhe dëshira për të zgjatur bashkëpunimin me kuksianët.

-E rinisni kampionatin si kryesues, si e shihni diçka të tillë?

-Vijmë si kampion të dimrit dhe kjo na bën favorit ndaj Vllaznisë, por duhet ta tregojmë në fushë këtë. Vllaznia është një ekip cilësor që i hap probleme të gjitha ekipeve, si Skënderbeut apo Partizanit, të cilëve u ka marrë dhe pikë. Duhet ta vlerësojmë maksimalisht.

-Si vjen ekipi në përballjen me Vllazninë?

-Ekipi vjen nga një fazë shumë e mirë që zhvilluam në Turqi. Luajtëm tre miqësor me kundërshtarë shumë të fortë dhe mendoj se jemi përballur me ta si të barabartë, përveç disa momenteve tona që fizikisht nuk ishim 100%. Mendoj se kemi arritur që të kapim formën tonë më të mirë. Tani presim që ta tregojmë në fushë.

-Diferenca me një pikë me Partizanin e kthen në detyrim fitoren në Shkodër?

-Për Kukësin është detyrë që të fitojë çdo ndeshje, por mos të harrojmë që futbolli i ka të reja rezultatet brenda. Kukësi si me Vllazninë ashtu dhe me Skënderbeun ka për detyrë të fitojë.

-Sa i druheni kësaj Vllaznise?

-Vllaznia ka një ekip mjaft cilësor dhe duhet të jemi të përqendruar gjatë gjithë kohës. Mendoj se në fazën ofensive ata janë mjaft të rrezikshëm, kanë një kundërsulm shumë të shpejtë.

-Do e shikonit si dështim nëse nuk do arrinit fitoren?

-Nuk mund ta shoh si dështim dhe nëse nuk arrijmë fitoren, pasi është vetëm ndeshja e parë e fazës së tretë. Kampionati është shumë i gjatë, kemi përpara dhe 17 ndeshje të tjera, nuk e shoh aspak si dështim nëse nuk marrim 3 pikët e plota, pasi do kishim kohë për t’i rikuperuar.

-Cilët janë kundërshtarët e Kukësit për titull, duke parë dhe merkaton e rivalëve?

-Normalisht edhe tabela tregon se pretendentët kryesorë janë Skënderbeu dhe Partizani. Tirana është pak më poshtë, pa u futur në problemet që mund të ketë klubi apo dëmtimet e lojtarëve. Gjithsesi rivalët kryesorë të Kukësit janë Partizani dhe Skënderbeu.

-Dy fazat e ardhshme do i veçonit si më të vështira se dy të parat?

-Patjetër që kjo fazë e dytë do të jetë shumë më e vështirë. Pasi secili ekipi do të kërkoj të arrij objektivin e tij, dikush mbijetesën, dikush Europën, kështu që për ne çdo ndeshje do të jetë si një finale.

-Më e vështirë është ta arrish vendin e parë, apo ta mbash atë?

Në futboll ndonjëherë gjërat nuk ecin ashtu siç i mendon, pasi nuk është matematikë. Në rastin tonë mendoj se do të jetë më e lehtë për ta mbajtur vendin e parë. Për kundërshtarët tanë do të jetë më e vështirë, pasi atyre do u duhet të na arrijnë, ne jemi në vend të parë.

-Ishit pranë transferimit në kampionatin turk, pse nuk ndodhi kjo lëvizje?

-Ka qenë një interesim konkret nga ekipi turk, por klubi mendoj këtë zgjidhje dhe unë jam i detyruar të vazhdoj pjesën tjetër të kampionatit me Kukësin, që patjetër do të jap më të mirën time. Ai është një kapitull i mbyllur tashmë. Nuk arritëm që ta finalizonim këtë lëvizje për dëmshpërblimin që klubi i Kukësit kërkonte. Ajo tashmë është një mundësi e mbyllur.

-Peng, mos transferimi në Turqi?

-Nëse do të dilja kampion, nuk do të ishte peng. Normalisht që çdo lojtar nga ne e pret një moment të tillë në karrierë, mund të themi që është një peng për momentin. Titulli mund të mos e bëjë të tillë.

-Me vetëm dy afrime, e shihni Kukësin të kompletuar?

-Janë dy afrime cilësore që do na ndihmojnë në fazën e dytë të kampionatit, si Rrumbullaku ashtu dhe Kale janë vlerë e shtuar e ekipit. Them se do kemi një ndihmë të madhe nga ta.

-Titulli kampion shtyn bashkëpunimin me Kukësin?

-Nëse gjërat ecin siç duhet deri në fund të kampionatit, nuk kam pse të largohem nga Kukësi. Një gjë të tillë do e mirëprisja dhe në këtë momente. Tek Kukësi ndihem shumë mirë dhe nëse do më ofrohej rinovimi që tani do e pranoja me kënaqësi, pasi dhe katër muaj kontratë më kanë ngelur.

-Premtimi i Lenës për tifozët?

-Tifozëve ju premtoj që do të jap më të mirën, siç ka dhënë deri tani dhe t’u rezervojmë sa më shumë fitore dhe sa më shumë gola, sidomos në fushën tonë, pasi ata janë motivi ynë. Do i falënderoja shumë, pasi na kanë mbështetur si në shtëpi, ashtu dhe në transferta.