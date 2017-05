Latifi me “vrap” në Serbi, gati më 31 maj

“Magjistarja” serbe, fizioterapistja Marijana Kovaçeviç, ka pasur shumë vizita nga Skënderbeu kohët e fundit. Tek ajo ka shkuar aktualisht Liridon Latifi, lojtari i episodit të shumëpërfolur të ndeshjes në Kukës, ku u godit nga Shameti në zonë, por në vend të penalltisë mori një karton të verdhë për simulim. Më keq se kaq, lojtari i Skënderbeut ka pasur probleme, sepse goditja duket se ka qenë e fortë dhe ka lënë pasoja. Latifi nuk ka mundur të stërvitet dhe zgjidhja për të mos munguar në finalen e Kupës së Shqipërisë vjen vetëm nga Marijana.

Kosovari ka vrapuar drejt Serbisë me qëllimin e vetëm për t’u rikuperuar edhe ai në kohë rekord, siç ka ndodhur më parë me Salihin dhe Osmanin, por edhe me të vetë kohë më parë. Drejtuesit e klubit vendosën që Latifi të bëjë terapinë “magjike” në Serbi, që të jetë i gatshëm për ndeshjen me Tiranën në Kupë, pasi ndaj Partizanit është i skualifikuar. Nuk dihet sa ditë do të qëndrojë në Serbi lojtari i Skënderbeut, por ka shumë besim se pas kthimit do të jetë gati për trajnerin Daja më 31 maj, kur luhet finalja e Kupës. uk është hera e parë, që Latifi shkon te Marijana në Serbi. E ka bërë një gjë të tillë edhe në gusht të vitit 2015, kur u rikuperua në kohë rekord dhe luajti ndaj Dinamos së Zagrebit.

Pak ditë më parë në Serbi ishte Hamdi Salihi, kurse para tij Tefik Osmani. Vetëm brenda pak javësh, tre futbollistë të Skënderbeut kanë qenë pacientë të të famshmes Marijana. Sot do të mësohet kur do të kthehet Latifi nga Serbia.