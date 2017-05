Latifi: I fal gjithë golat për fitoren në Kukës

Leonard Trebicka

Liridon Latifi është një nga lojtarët më të rëndësishëm të Skënderbeut në këtë kampionat, sidomos në gjysmën e dytë të tij. Nga ai pritet shumë në ndeshjen e së shtunës në Kukës, ku vendoset shumë për titullin. Kosovari pranon në një intervistë për “Sport Ekspres” se transferta e radhës është shumë e vështirë, por beson te fitorja. Sipas tij, Skënderbeu ka 50% mundësi të dalë fitues në stadiumin “Zeqir Ymeri”. Ai do t’i falte 11 golat e shënuar deri tani për 3 pikët në Kukës. Ja dhe intervista e plotë e Latifit:

– Latifi, si po e prisni finalen e madhe të sezonit me Kukësin?

– Po, është vërtet një ndeshje finale kjo e së shtunës. E dimë shumë mirë, që luajmë gjithë sezonin në 90 minuta dhe kjo na motivon për të kërkuar vetëm fitoren. Kështu do të kemi mundësi të sigurojmë një tjetër titull.

– Shumë e vështirë kjo transfertë, ku Skënderbeu ka vetëm një fitore…

– Fusha e Kukësit e dinë të gjitha skuadrat se është shumë e vështirë. Nëse kemi një herë më parë, le t’i bëjmë dy të shtunën. Me atë fitore në Kukës kemi marrë titullin dhe kemi shanse ta bëjmë përsëri.

– Si po përgatitet skuadra, çfarë ndryshon në krahasim me ndeshjet e tjera?

– Nuk ka asnjë ndryshim me ndeshjet e tjera. Eshtë e njëjta përgatitje. Me këtë vlerësim kemi 9 fitore radhazi, duke llogaritur edhe ato në kupë. Jemi të përqendruar në të gjitha stërvitjet, ku punojmë me të njëjtin ritëm, ndoshta me pak më shumë përqendrim.

– Sytë e gjithë korçarëve janë te ju. Sa besoni se do t’ia dilni?

– Ne besojmë si në çdo ndeshje tjetër. Personalisht, premtoj se do të jap 110% në këtë ndeshje. Të gjithë duhet të japim më shumë nga vetja në Kukës.

– Kukësi nuk ka asnjë humbje, kurse Skënderbeu ka humbur shumë me dy rivalët. Sa ndikon ky fakt?

– Por Kukësi ka shumë barazime dhe është vetëm një pikë larg nesh, edhe pse nuk ka asnjë humbje. Meqenëse nuk ka asnjë humbje, them se të shtunën do të ketë të parën. Ne duhet të vazhdojmë me ritmin e fitoreve.

– Si mendoni, Skënderbeu do të luajë më i tërhequr në këtë transfertë apo në sulm, pasi nuk ka çfarë humb?

– Skënderbeu do të bëjë lojën e vet, si gjithmonë. E vetmja gjë negative për ne është fusha me bar sintetik, sepse jemi skuadër, që luajmë poshtë me topin. Pavarësisht kësaj, do t’ia dalim.

– FSHF-ja nuk e pranoi kërkesën e klubit tuaj për gjyqtarë të huaj dhe me shumë mundësi do të jetë Jorgji. Ju shqetëson gjykimi?

– Jo, nuk na shqetëson aspak. Në fakt, nuk e kam menduar këtë punën e gjyqtarit. Për këtë mendojnë presidenti dhe drejtuesit. Ne duhet të japim më të mirën dhe të fitojmë, të tjerat janë gjëra, që pak i mendojmë në fushë.

– Do t’i falnit 11 golat e shënuar deri tani për fitoren në Kukës?

– Patjetër që do t’i falja të gjithë golat për një fitore minimale. Le të shënojë kush të dojë, mjafton të fitojmë ne.

– Sipas jush, sa shanse ka Skënderbeu dhe sa shanse ka Kukësi për të qenë fitues?

– Mendoj se shanset janë 50% me 50%. Gjithmonë një ndeshje e tillë ka shanse të barabarta. Kush të jetë më i zoti, le ta marrë fitore në fushë, por e theksova se besoj shumë se do të jemi ne ata që do ta fitojmë.

– Edhe dy seanca stërvitore keni në dispozicion. Jeni gati?

– Edhe nesër sikur të luhej, do të ishim gati. Edhe dy ditë më shumë na shërbejnë, pasi jemi disi të lodhur, por edhe një “pengesë” e madhe na ka mbetur dhe e kryejmë çështjen e titullit. Mezi e presim këtë takim.

– Skënderbeu vjen pas 7 fitoreve radhazi…

– Nuk kemi 7, por 9 fitore radhazi, mos harroni edhe ato të kupës. Kjo na motivon më shumë për ta shtuar numrin e fitoreve dhe për ta merituar një tjetër trofe.

– Do të keni një stadium të tërë kundër dhe ky është një plus për Kukësin, apo jo?

– Jo. është një plus për Skënderbeun. Kur ke një stadium të tërë kundër, sigurisht që motivohesh më shumë. Ky është mentaliteti im dhe i njoh edhe shokët e skuadrës, të cilët patjetër do të jenë të motivuar maksimalisht.

– Cila është dëshira e Latifit për këto dy javë të fundit, pa thënë se është edhe finalja e Kupës së Shqipërisë ndaj Tiranës?

– Për momentin, dëshira ime e vetme është të fitojmë në Kukës dhe të jemi një hap larg titullit kampion. Për kupën ka kohë të mendojmë. Të gjitha “bateritë” do t’i shkarkojmë në Kukës.