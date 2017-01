Las Palmas s’heq dorë nga Manaj, por Interi…

Sulmuesi është ende te Peskara, ndërsa do të kthehet në “bazë” pas ndeshjes Udineze-Inter (8 janar). Agjenti Fontana në bisedime me disa skuadra, mes tyre Peruxhia. Odo firmosi largimin e tij

Ku do të vijojë e ardhmja e Rej Manajt? Vështirë të parashikohet, të paktën momentalisht. Ose më saktë, duke ditur se merkato dimërore sapo ka nisur, mjafton që të bëhen disa vlerësime dhe, më pas, lojtari do të zgjedhë. Pas javës së parë të kampionatit, sulmuesi do të kthehet te Interi, por vetëm sepse Peskara hoqi dorë nga ai. Agjenti Fontana, këto ditë, ka qenë në kontakte me disa skuadra të Serisë B, mes tyre edhe Peruxhia. Pikërisht huazimi për 6 muaj te ekipi i Peruxhias mund të ishte ideali, ndërsa janë edhe ekipe të tjera që do të futen “në valle”.

Nëse do të transferohej te Peruxhia, Manaj do të bëhej shok skuadre me portierin e talentuar shqiptar, Entonjo Elezaj, i cili gjatë këtij sezoni ka zhvilluar 3 ndeshje si titullar, 2 në kampionat dhe 1 në kupë. Ndërkaq, skuadra në fjalë është duke synuar një vend në zonën play-off.

Sa i përket hipotezës Spanjë, deri tani, s’ka asgjë konkrete. Pista “Las Palmas”, në fakt, sipas “Interneës.it” nuk është edhe aq e nxehtë sa përpara disa ditësh. Interi është më shumë i interesuar që futbollisti nga Lushnja të vazhdojë të ambientohet në Itali dhe, sezonin tjetër, të bëhet pjesë e Interit. E vërteta është se këto gjashtë muaj do të jenë një “bankë prove” për futbollistin kuqezi, për të treguar vlerat dhe për të mos rrezikuar që të humbasë, ashtu si shpesh kemi parë me talente, të cilët nuk i kanë dhënë prioritet punës dhe sakrificës, por thjesht janë mjaftuar me aftësitë e tyre.

Sigurisht, gjithçka do të varet nga trajneri Stefano Pioli dhe e ardhmja e tij, nisur nga fakti se ky i fundit s’e ka marrë aspak në konsideratë shqiptarin, duke mos e thërritur në mini fazën përgatitore të dimrit, në Marbeja të Spanjës.

Sa i përket aventurës te Peskara, sipas asaj që ka zbuluar “Sport Ekspres”, ishte trajneri Masimo Odo ai që firmosi për largimin e sulmuesit shqiptar nga skuadra, pas kontradiktave me të. Përpos kësaj, Manaj është duke u stërvitur me “delfinët”, por vetëm për pak kohë. Ai ka pasur edhe një dëmtim dhe po ndjek terapitë e nevojshme.