Lajme të mira në Vlorë, nis investimi nga kompanitë turke

E ardhmja duket se do të jetë shumë më e mirë për Flamurtarin. Dy kompanitë turke, që financojnë për ekipin vlonjat, “Atlas Jet” dhe “TRK”, të përfaqësuara nga administratori Sinan Idrizi, janë gati të nisin financimin e tyre në Vlorë për një projekt shumë ambicioz. Këto dy kompani do të ndërtojnë aeroport në Vlorë dhe janë gati të nisin punën, pas bashkëpunimit me qeverinë shqiptare.

Kompanitë në fjalë kanë biznese të njohura në Turqi dhe synojnë ta shtrijnë aktivitetin e tyre edhe në Shqipëri e konkretisht në Vlorë, ku janë lidhur ngushtë edhe me Flamurtarin. Gjatë ditëve në vazhdim do të ketë më shumë të dhëna në lidhje me këtë investim shumë të rëndësishëm për qytetin bregdetar. Sigurisht që investimi i këtyre kompanive turke në Vlorë do të ndikojë për mirë në ngritjen e Flamurtarit, që ka vuajtur jo pak sezonet e fundit për shkak të problemeve burokratike në drejtim të administrimit.

Administratori Sinan Idrizi, në emër të kompanive në fjalë, kërkon sa më parë privatizimin e klubit, në mënyrë që më pas të investohet fuqishëm për të. Dhe shenjat janë mjaft pozitive, përderisa “Atlas Jet” dhe “TRK” e kanë marrë miratimin për të nisur tashmë në Vlorë zbatimin e projektit të tyre në biznes, rrjedhimisht edhe për ta ngritur Flamurtarin në një nivel tjetër.