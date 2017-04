Lajm i tmerrshëm për Ibrahimoviç, fund karriere?

Lajm i tmerrshëm për Zllatan Ibrahimoviçin: dëmtimi i pësuar dje në mbrëmje kundër Anderlehtit në Ligën e Europës ka rezultuar tragjik, ashtu si u mendua që kur suedezi ra në tokë dhe doli me barelë.

Tani konfirmohet dëmtimi: bëhet fjalë për këputje të ligamentit në gjurin e djathtë.

JASHTË TË PAKTËN 8 MUAJ – Ibra është një luftëtar, por në këtë betejë ka dalë i mundur. E sigurt është se sulmuesi i famshëm do të mungojë të paktën 8 muaj, çka do të thotë se në vitin 2017 nuk do ta shohim më.

A do të kthehet të luajë më futboll? Vështirë, edhe pse Ibra është Ibra, jo një lojtar dosido…