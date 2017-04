Bledar Sinella nuk është më trajner i Laçit. Vetëm pak muaj në drejtim dhe ish-trajneri i Tomorit ka lënë drejtimin e kurbinasve, duke paguar rezultatet e fundit.

Në Laç kishte disa ditë që diskutohej mundësia e ndryshimit në stol, për të shkundur skuadrën në momentin më delikat të sezonit.

Tashmë Laçi nuk ka më as Ramadan Ndreun në staf, ndaj me shumë mundësi do të kthehet një emër i njohur, Stavri Nica.