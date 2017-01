Laçi i ri “ngroh”, sot federohet Mensah

Vladimir Prenga

Laçi e nisi në mënyrën e duhur këtë vit, teksa mposhti të shtunën skuadrën e Korabit. Nga ajo çka prodhoi java e 19-të e Superiores, çdo rezultat tjetër do e kishte komplikuar edhe më tepër situatën e kurbinasve, që në këtë muaj kanë bërë shumë ndryshime, të cilat ngrohin. Në sfidën me dibranët, ekipi i drejtuar nga Bledar Sinella mund të ketë realizuar numrin më të madh të goditjeve në portë, kjo një shenjë e ndryshimit. Lushkja shënoi, tentoi Jonuzi, Vucaj disa herë, Serxhio po ashtu, Çelhaka, por edhe Shala në ato pak minuta në fund. U shënua vetëm një gol, që gjithsesi vlejti për ato më të rëndësishmet, pikët. Tashmë morali i lojtarëve është më i lartë, po ashtu edhe i drejtuesve dhe tifozëve, që me thënë të drejtën janë parë të paktë në stadium gjatë këtij edicioni. Ekipi sinjalin e parë e dha pozitiv dhe tanimë pritet të ketë edhe një sinjal nga tifozët, që në një sezon si ky, do ishin një ndihmesë e Laçit në pjesën tjetër të sezonit. U rikthye kapiteni Vucaj, u rikthye edhe Sefgjini si dhe u bënë disa afrime cilësore, tashmë është momenti të kthehen edhe tifozët.

MENSAH – Emanuel Mensah është një nga lojtarët e afruar te kurbinasit, por në ndeshjen me dibranët ai nuk luajti, për shkak se akoma nuk i kishte mbërritur dokumentacioni i plotë. Gjithsesi, edhe ky problem po merr zgjidhe dhe burime pranë klubit kurbinas bëjnë me dije për gazetën se sot do të bëhet i mundur edhe federimi i tij,për të qenë gati që në ndeshjen e së mërkurës me Skënderbeun.

KUPA – Laçianët në dy sezonet e fundit kanë arritur të shkojnë në finale të Kupës së Shqipërisë, duke triumfuar në njërën finale, atë të para dy viteve kur mundën Kukësin me rezultatin 2-1. Vjet verilindorët i kthyen “reston” Laçit, duke fituar me penallti, ku 120 minutat ishin mbyllur 1-1. Në këtë kompeticion bardhezinjtë janë në çerekfinale, ku përballë Skënderbeun, rivalin e vjetshëm në gjysmëfinale. Të mërkurën bardhezinjtë luajnë në Laç me kampionët ndeshjen e parë, e cila zhvillohet prej orës 14:00 dhe do tentojnë të marrin një rezultat pozitiv për të kaluar në gjysmëfinale, e pse jo edhe më tej.