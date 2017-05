Laçi e paguan shtrenjtë fitoren ndaj Luftëtarit

Vladimir Prenga

Laçi u është gëzuar tre pikëve në sfidën me Luftëtarin, por nga ajo përballje ka pasur pasoja për kurbinasit, pasi në ndeshjen e radhës me Partizanin do të kenë dy mungesa të sigurta. Kapiteni erjon Vucaj u ndëshkua me karton të kuq ndaj gjirokastriteve dhe nuk do të jetë në urdhrat e trajnerit Nica, ndërkohë që ka edhe një tjetër lojtar të pezulluar dhe është mbrojtësi i majtë Arbër Shala. Shqiptari i Kosovës plotësoi numrin e kartonëve të verdhë në ndeshjen e së shtunës, duke bërë që alternativat për stafin teknik të zvogëlohen.

Veç pezullimeve, shqetësojnë edhe lojtarët e dëmtuar, teksa siç dihet mesfushori regi Lushkja doli me barelë nga fusha e lojës dhe më pas shkoi në spital, pasi pësoi një çarje në kokë pas një përplasjeje me Albano Aleksin në mesfushë. Pas mjekimit në spitalin e Laçit, kavajasi ka udhëtuar drejt kryeqytetit, aty ku ka kryer disa vizita të specializuara dhe gjendja e tij është e mirë, por prania e tij në sfidën e së mërkurës është në dyshim. Kjo bën që trajneri Nica të mendojë për zgjidhjet që duhet të bëje për qendrën e mesit të fushës, pasi nëse Lushkja nuk do të jetë, së bashku me Vucajn bëhen dy mungesa në këtë repart, të cilat janë shumë të rëndësishme. Mungesa e Shalës mbulohet disi, pasi në linjën e majtë të prapavijës tashmë po luan Sefgjini, ndërsa alternativë në stol është Abraham, por edhe shkodrani Fangaj mund të luajë aty, pasi e ka bërë diçka të tillë edhe me Tërbunin sezonin e shkuar.

PËRGATITJET – Dje kurbinasit kanë qenë pushim, ndërsa sot do t’i rikthehen përgatitjeve për sfidën me Partizanin, ndërkohë që para seancës stërvitore pritet të zhvillohet edhe një analizë e përballjes së fituar me gjirokastritët. Tri pikët e marra janë konsideruar si mjaft të rëndësishme, teksa pas ndeshjes presidenti Laska është parë të përgëzojë lojtarët për rezultatin e arritur, por ka ende edhe disa finale të tjera dhe Laçit i duhet të luftojë fort për të arritur qëndrimin në Superiore.