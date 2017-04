Kurbinasit përgatitin anti-Kukësin, ikën sulmuesi ganez

Vladimir Prenga

Laçi i është rikthyer përgatitjeve për ndeshjen e radhës me Kukësin, teksa bardhezinjtë po tentojnë të harrojnë humbjen e fundit me Skënderbeun në shtëpi. Një goditje për kurbinasit ajo disfatë 1-5, por po bëhet maksimumi që të lihet pas përballja me korçarët. Ditën e djeshme skuadra ka punuar në aspektin fizik, ndërsa në ditët në vijim e gjithë puna do përqendrohet në aspektin tekniko-taktik, duke u fokusuar te përballja me verilindorët të shtunën. Për këtë takim trajneri Bledar Sinella do të ketë dy mungesa të sigurta, pasi kapiteni Vucaj e Çelhaka kanë plotësuar numrin e kartonëve të verdhë, ndërkohë që mbetet për t’u parë gjatë këtyre ditëve gjendja e braziliani Serxhio, i cili mungoi edhe ndaj Skënderbeut për shkak të një dëmtimi. Dje sulmuesi ndoqi përgatitjet e skuadrës, ndërsa vetë vijon me seancat riaftësuese, duke mos qenë ende gati. Ndërkohë, mbrojtësi Bruno Lulaj e ka shlyer pezullimin prej kartonëve, që e la atë jashtë përballjes me Skënderbeun të dielën.

NIAMEKE – Tomas Niameke, sulmuesi 19-vjeçar që erdhi vetëm para pak kohësh te kurbinasit, është larguar nga Shqipëria, duke e mbyllur para kohe aventurën e tij me Laçin. Sulmuesi ganez luajti titullar në sfidën me Teutën para tre javësh, duke mos lënë gjurmë. Gjatë kësaj kohe staf teknik ka pasur mundësinë të shohë me vëmendje lojtarin në fjalë, i cili u aktivizua para dy javësh edhe me ekipin e të rinjve, kur barazuan në shtëpi me Vllazninë me rezultatin e bardhë 0-0. Kështu, Niameke ka ndërprerë kontratën me bardhezinjtë dhe do tentojë të bindë ndonjë tjetër ekip për të vijuar karrierën.