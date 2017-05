Kur Jorgji tha: Disa nga të Skënderbeut, si të venitur!

Gjyqtari i FIFA-s, Enea Jorgji, ka qenë i ftuar në emisionin sportiv “Goli i Javës” në televizionin lokal të Elbasanit, “Skampa”, thuajse tre javë më parë, duke diskutuar mbi arbitrimin, garën për titull dhe shumë gjëra të tjera, do të rrëfehej “pa doreza”. Pikërisht arbitri që shkatërroi garën. Ja disa pjesë të intervistës dhe rrëfimit të tij. “Si gjithnjë, arbitrat janë çështje diskutimi, sidomos këtu në Shqipëri, ku më së shumti merren me gjykimin. Jemi një vend i vogël, me një kampionat që po mundohemi të arrijmë një nivel futbolli mbi mesataren. i ftoj të gjithë të jenë më gjakftohtë në analizën dhe deklaratën pas ndeshjes, sepse nëse nuk jep një deklaratë të nxituar shpëton shumë jo vetëm për arbitrat, por edhe për opinionin sesi e shohin njerëzit futbollin.

Gjykoj se futbollin po e përdhosin opinionet”, deklaroi arbitri ndërkombëtar. Nuk po them të një niveli të lartë dhe sigurisht që duke patur këto lloj niveli, vendimet arbitrare bëhen shumë të rëndësishme për vazhdimësinë e rezultatit në fund të ndeshjes”. Sakaq, ai do të fliste edhe për presionin që ndjente: “Pritshmëritë ndaj meje janë shumë herë më të larta se ndoshta edhe me arbitra të tjerë dhe nëse hyj në lojë dhe arbitroj, shikohem shumë herë më shumë me më shumë kujdes sesa çdo arbitër tjetër dhe vendimet e mia marrin vlerë ose aspak, në varësi të këtij këndvështrimi. E kam ndier prej vitesh këtë peshë dhe e ndiej. Arbitrimin e penalizojnë apo dëmtojnë pikërisht deklaratat e njëpasnjëshme të trajnerëve, presidentëve, shef klubi apo lojtari, kundrejt arbitrave pas ndeshjes. Është gjëja më e thjeshtë për t’u bërë dhe më e pacenueshme.

Sepse, nëse i drejtohesh një presidenti sot, ai të rikthehet me një deklaratë ndoshta më të fortë minimalisht, për të mos thënë që mund të përdorë edhe forma të tjera”. Por, deklarata e dhënë për Skënderbeun, ekipin që e dëmtoi në mënyrë skandaloze në Kukës, është edhe më domethënësja: “Ndoshta Skënderbeu të vetmin ndryshim e ka ngaqë vjen pas 6 titujsh radhazi dhe disa nga ata lojtarë janë si të thuash të velur.

Kam përshtypjen që me trajnerin Daja kanë rifilluar të ndiejnë pak atë dëshirën për një tjetër trofe. Sigurisht, kjo duke u ndërthurur edhe me elementët e rinj që Daja ka hedhur në fushë ndeshjet e fundit dhe siç duket ai ka qenë çelësi kryesor. Pra, unë mendoj se i ka kthyer edhe një herë dëshirën ekipit për të qenë aty”… Pikërisht, atë dëshirë që korçarët rigjetën ia hoqi ai, që kishte folur tre javë më parë…