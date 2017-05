Kupa, ose finalja e të dëshpëruarve

Olsi Avdiaj

Fati e verdiktet e këtij fundsezoni kanë qenë mizorë për Tiranën dhe Skënderbeun, dy finalistët e Kupës së Shqipërisë! Bardheblutë për herë të parë pas 78 kampionatesh luajnë në Kategorinë e Parë, ndërsa Skënderbeu gjashtë herë kampion resht, dorëzon titullin te Kukësi. Një ndeshje ku dëshpërimi është më i madh se “malet” e Tiranës dhe Korçës bashkë. Ose më saktë, ndeshja e sotme është dueli për të shpëtuar fytyrën nëse mund të thuhet kështu, por kjo pak ka gjasa të ndodhë. Sepse Tirana dhe Skënderbeu në kampionat janë turpëruar.

Tirana – Në një anë janë bardheblutë, që nuk kanë vrimë ku të futen prej 27 majit 2017. Kanë rënë nga kategoria dhe me Kupën kërkojnë të lajnë pisllëkun që kanë në fytyrë. Por do t’ia dalin? Nuk e di askush. Gjendja është e qetë në dukje, por rrënuese nga brenda. Janë të gjithë të fikur dhe duhet të marin kurajë nga thellësia e shpirtit, për të fituar Kupën. Do të jetë e paimagjinueshme, sepse realisht ekipi i Josës është më shumë se i shkatërruar. Nuk ka mungesa në grup(veç Muçës), por problemi është reagimi pas goditjes së Shkodrës. Vetëm një magji, mund ta bëjë, që skuadra të fitojë në fushën e lojës. Një bast për Josën, Halilin dhe skuadrën, që gjithsesi edhe nëse fiton Kupën, vetëm lehtëson pak dhembjen, por turpi u mbetet në jetë të jetëve. Tirana është në Kategorinë e Parë.

Skënderbeu – Edhe te Skënderbeu janë të rrënuar. Nuk janë fitues të kampionatit pas gjashtë viteve dominim total. Dhe nëse nuk fitojnë as Kupën, skuadra më e madhe e viteve të fundit zyrtarizon dështimin në këtë sezon të mallkuar. Me një re të zezë mbi kokë dhe “sopatën Disiplinë-Etikë”, Skënderbeu vjen i rrënuar në këtë sfidë. Duhet të ngrejë kokën dhe të reagojë. Etika ka preferuar që të japë vendimin e saj pas epilogut të sezonit, që pret dhe finalen e Kupës së Republikës mes Skënderbeut dhe Tiranës. Këto janë dy skuadra të përfshira në mënyrë të drejtpërdrejtë, pasi në rast të zbritjes së Skënderbeut, ka shumë mundësi të përfitojë Tirana, që ra nga elita për herë të parë në histori. Veç çështjes së Etikës, tek Skënderbeu problemet janë nga më të ndryshmet. Sabien Lilaj është i dëmtuar, por mesfushorit, Malajt dhe Abazajt dje i është shtuar edhe Orelesi. Këtu nuk futen në llogari Osmani-Salihi, të cilët e kanë mbyllur këtë sezon dhe atë pasardhësin me dënimin e disiplinës. Shkurt, masakër nga Skënderbeu, me një skuadër të gjunjëzuar nga goditjet e fundit.

Duelet – Janë shumë ata që duelojnë me njëri-tjetrin brenda në fushë. Që nga Josa e Daja, më pas Muzaka e me radhë. Dhe sigurisht në mes edhe kunji i ndeshjes së fundit të fituar me hile nga “Skënderbeu”. Në fund dy fjalë edhe për presidentët. Takaj dhe Halili. Njëri triumfues në një krah, por këtë sezon skema e tij nuk shkoi dhe tjetri i dëshpëruar, sepse gjërat prej tre vitesh nuk shkojnë mirë. Shkurt do të jetë finalja e zisë, e të dëshpëruarve, që kërkojnë të lajnë mëkatet me Kupën e Shqipërisë. Por a do t’ia dalin…Takimi është në orën 19:00.