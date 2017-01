Kupa në fokus, Laçi federon edhe ganezin Mensah

Vladimir Prenga

Dje kurbinasit u rikthyen të stërviten në fushën e blertë, teksa skuadra u trajnua në një nga fushat stërvitore në Kamzë. Për rreth dy orë, trajneri Sinella së bashku me ndihmësin e tij Zani punuan intensivisht me skuadrën, që pas disa ushtrimeve me karakter fizik dhe tekniko-taktik, bënë edhe një lojë brenda grupit, ku u vu re prania e brazilianit Serxhio dhe ganezit Mensah me titullarët. Për këtë të fundit klubi bardhezi ka punuar ditën e djeshme që të bëjë federimin, pasi në sfidën me Korabin nuk ishte plotësuar i gjithë dokumentacioni që ai të mund të luajë. Ndeshja e radhës është nesër ndaj Skënderbeut, e cila është e vlefshme për llogari të fazës çerekfinale të Kupës së Shqipërisë, kompeticion në të cilin ata kanë synimet e tyre.

Thirrja për tifozët – Drejtuesit, stafi teknik si dhe lojtarët, dëshirojnë shumë që të kenë mbështetjen masive të tifozëve bardhezinj, e për këtë ata kanë nisur thirrjet për praninë e tyre në numër të madh. Kjo ka nisur që nga rrjeti social “Facebook”, por edhe në qytet ka lajmërime në pikat kryesore të qytetit. Me shumë gjasa hyrja në stadium nesër do të jetë e lirë, por akoma nuk ka një zyrtarizim për këtë gjë. Skënderbeu sivjet është përballur dy herë në kampionat me Laçin, duke i fituar të dyja përballjet. Gjithsesi situata në klubin kurbinas ka ndryshuar, pasi janë afruar disa elementë cilësorë, që i kanë dhënë tjetër ritëm skuadrës së Laçit.