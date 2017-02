Kupa e Shqipërisë, deklaratat e trajnerëve

Bledar Sinella: Përtej rezultatit, jam shumë i kënaqur

Trajneri i Laçit, Bledar Sinella, nuk është dukur i shqetësuar pas barazimit të pafat ndaj Skënderbeut: “Jam shumë i kënaqur, kemi luajtur shumë mirë dhe nuk më shqetëson rezultati. Luajtëm ndeshje të shkëlqyer, ishte vetëm ndeshja e parë, ndaj jam shumë i kënaqur nga skuadra, nga shpirti i garës që tregoi ajo.

Nika nga stoli? Nuk ishte zgjedhje taktike, as për të parë Mensah, por Nika ai ka pasur probleme fizike dhe më duhej ta ruaj, sepse luajti edhe fundjavën e shkuar”.

Ilir Daja: Do shihni Skënderbe tjetër kur të vijnë sulmuesit

Ilir Daja ka evituar humbjen e parë në shtesë sot, por loja ishte sërish dëshpëruese. Trajneri i Skënderbeut pranon se duhen përmirësime rrënjësore, por pret sulmuesit: “Ndeshje e vështirë, kishim disa ndryshime në formacion, kishim një Osmani që luajti në mesfushë dhe një Xhejms që ishte një hije e vetvetes. Jam i kënaqur me rezultatin, por më shqetëson loja, sepse shumë rivalë do vijnë në Korçë të mbrohen me forca të shumta.

Afrimet e reja? Nuk i kam ende të gjithë në dispozicion, kur t’i kem do të flas. Presim shumë prej tyre, sepse janë të gjithë afrime në repartin e sulmit, ku kemi probleme. Osmani në mesfushë? Zgjedhje momentale, e detyruar, nuk është plan për të ardhmen.

Numri i madh i lojtarëve ofensivë në dispozicion? Problemi ynë i madh në këtë moment është sulmi, ndaj mendoj se do të kemi më shumë mundësi zgjedhjeje dhe do të luajmë shumë ndeshje, ndaj nuk kemi menduar ndonjë largim deri në fund të sezonit, sepse kemi nevojë për të gjithë”.

Armando Cungu i kënaqur, por: Nuk ka mbaruar

Trajneri shkodran Armando Cungu nuk e fsheh kënaqësinë për fitoren ndaj Teutës: “Jam i kënaqur nga fitorja, por nuk ka mbaruar asgjë, pas dy javësh kemi një ndeshje mjaft të vështirë, ndaj një Teute që është përmirësuar shumë pas merkatos së janarit. Do të duhet shumë kujdes.Në Shkodër sa herë ka një humbje, rritet presioni dhe ka pakënaqësi, çka pasqyrohet edhe te futbollistët. Kjo ndoshta është një arsye përse nuk kemi qenë fort të qetë. Sot e nisëm ngadalë, shumë të ngrirë, por e ngritëm nivelin e lojës dhe gjetëm edhe një gol me shumë vlerë.

Bakaj? Ai nuk ka nevojë që ta reklamoj, sepse dihet vlera e tij në futbollin shqiptar. Është një vlerë e shtuar për Vllazninë, por e di edhe unë, edhe ai, që duhet ende kohë që të kapë formën e plotë fizike. Duhet t’i japim pak kohë, por jam shumë i kënaqur prej tij, prania e tij në fushë është shumë e rëndësishme”.

Gugash Magani: Në kthim do jemi ndryshe

Trajneri i Teutës, Guash Magani, e pranon se sulmi ka probleme, por premton ndryshime: “Kupa ka specifikën e vet, duhet të luash me kujdes, me qëllim të mos të pësosh. Nuk ia dolëm, por skuadra luajti mirë, deri te pjesa finale, e shënimit të golit. Gjithsesi, ishte një ndeshje e hapur dhe ne jemi të përqendruar te ndeshja e kthimit, sepse është gjithçka e hapur, pavarësisht se rezultati është shumë i ndërlikuar.

Çfarë duhet të ndryshojmë? Duhet të shënojmë. Nëse nuk e bëjmë këtë, është e kotë. Do të japim maksimumin pas dy javësh dhe mund të them se skuadra ndeshjet e kthimit do të jetë shumë herë më e vendosur për të siguruar kualifikimin. Sot bëmë pak rotacion, duke ruajtur ndonjë lojtar që nuk është në formë të plotë, por pas dy javësh lojtarë si Progni, Markoviç apo Papa do të jenë në maksimum dhe do të bëjmë ndryshimet e duhura për të tentuar fitoren”.