Kukësin e shqetësojnë dëmtimet, por me Tiranën luhet për rekord

Jurgen Zela

Përballë Tiranës nuk do të jetë një takim aspak i lehtë, jo vetëm për faktin se përballë do të jetë ekipi më i titulluar në Shqipëri, por edhe sepse mungesat po bëhen një shqetësim serioz për kuksianët. Kundërshtari po kalon një formë aspak të mirë, kurse në krahun tjetër Kukësi duhet t’i bëjë llogaritë me mungesat që ka. Shameti dhe Rrumbullaku janë të dëmtuar, ndërsa Imami dhe Kale të pezulluar, duke e vënë në vështirësi trajnerin Gjoka për të vendosur për formacioni, që do të zbresë në fushë përballë kryeqytetasve. Kampionati po i afrohet fundit dhe gabimet janë të pafalshme. Një “siklet” i radhës mund të quhet takimi i javës së 30-të, ku fitorja mbetet e vetmja alternativë.

FORMACIONI – Kur duhen dhe tri ditë për ndeshjen me Tiranën, me siguri trajneri Gjoka ka nisur ta projektojë formacionin. Koliçi pritet të jetë ai që do të mbrojë kuadratin e portës, megjithatë mbetet ende për t’u parë gjendja e dorës së tij të djathtë, pasi ka dy takime që sakrifikon. Nëse stafi mjekësor do të shohë se situata mund të përkeqësohet, atëherë do të jetë Koci titullar në portë. Në mbrojtje situata duket e ndërlikuar, me Meminin dhe Hallaçin, të cilët mbeten të konfirmuar nga krahët. Alla dje ka munguar në stërvitje, pasi po kalon një gjendje gripale, por pritet që përballë Tiranës të jetë nga minuta e parë. Në mungesë të Shametit, dy janë mundësitë. Entonio Pashaj mund të rikthehet në fushë pas një kohe shumë të gjatë, por nuk përjashtohet mundësia që Musolli të përshtatet, ashtu si në Durrës, si një qendërmbrojtës. Në mesfushë Karioka, Dvornekoviç dhe Lena janë të konfirmuar. Mbetet për t’u parë, nëse Musolli do të kontribuojë në mbrojtje dhe, nëse ndodh kështu, një fanellë titullari do të shkojë për Lushtakun. Sulmi mbetet i padiskutueshëm me dyshen e cilësuar si “makineri golash”, Pejiç-Emini. Një sfidë që duhet fituar. Tirana nuk po e justifikon emrin, por Kukësi, pavarësisht mungesave, nuk mund të bëjë një gabim tjetër, pas atij me Vllazninë. Nëse gabon, titulli do të ishte shumë larg. Problematika më pas do të jetë te stoli, pasi alternativat do të jenë të pakta dhe sytë do të hidhen nga të rinjtë. Përballë Tiranës pritet që Greca të rikthehet për këtë vit kalendarik, por jo nga minuta e parë. Përveç dy sulmuesve Guri dhe Rangel, mundësia mund të jetë dhe për Çemën, Koldashin dhe Bytyçin.

REKORDI – Nga Partizani i sezonit të kaluar, te ndeshja e radhës me Tiranën, Kukësi shënon plot 363 ditë pa humbje. Nëse me bardheblutë arrihet një rezultat pozitiv, Kukësi do të kalonte një vit të plotë kalendarik pa humbje në kampionat. 29 takimeve të këtij sezoni pa humbje u shtohen edhe 5 të sezonit të shkuar, për ta çuar në 34 numrin e takimeve pa humbje. Për të gjetur një rekord me shifra të tilla duhet të kthehemi shumë pas. Duke parë nivelin, që ka arritur kampionati ynë, mund të flitet për një rekord të frikshëm, që mund të duhen shumë vite që të arrihet.