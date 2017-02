Kukësi-Tirana, me vëzhgim special në Kupë

Nuk do të kalojë shumë thjesht ndeshja e Kupës në Kukës. Nuk do të ketë as cirk, apo teatër, sepse në Kukës të mërkurën do të zbarkojnë vëzhgues specialë nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ata do të jenë në “Zeqir Ymeri”, për të parë sesi do të mbyllet takimi mes kuksianëve dhe bardhebluve, sepse me sa duket nuk dallojnë dot gjë duke e parë ndeshjen në televizion dhe duke u besuar vëzhguesit e arbitrave. Të gjithë të dërguarit e FSHF-së do të kontrollojnë nga fillimi e deri në fund takimin mes Kukësit dhe Tiranës, që këtë herë do të luhet në Kupën e Shqipërisë. Gjithçka vjen pas takimit Tirana-Kukësi ku fituan miqtë, por pati akuza për një marrëveshje mes klubeve. Fitorja e (pa)pritur e Kukësit në Tiranë ka ngritur një valë reagimesh të ashpra.

Mbledhje në FSHF për Tiranën

Sekretari i Përgjithshëm i FSHF-së, Ilir Shulku ka zhvilluar një mbledhje me drejtuesit e Sektorit të Garave. Zakonisht kjo mbledhje zhvillohet çdo të hënë, por burime në FSHF bëjnë me dije se është diskutuar gjatë edhe për çështjen e takimit mes Tiranës dhe Kukësit. Nuk dihet saktësisht se çfarë vendimi është marrë në fund të mbledhjes, por gjasat janë që historia të verifikohet nga Sektori i Garave dhe të kalohet në Komisionin e Etikës për diskutim. Federata Shqiptare e Futbollit zyrtarisht nuk ka reaguar për këtë takim, duke mbajtur një heshtje që ka çuditur të gjithë nga fillimi i kësaj historie deri në fund.