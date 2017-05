Kukësi, tani të tregojë se “i mbajnë gjunjët”

Jurgen Zela

Kukësi dhe Partizani përplasin “brirët” të premten dhe e sigurt është që në fund njëra mes skuadrave do të jetë më pranë titullit kampion. Skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka marshon prej 31 ndeshjesh me kolonën zero të humbjeve dhe tashmë fjala “humbje” duket një kujtim i largët, një kujtim që këtë javë mund të mbahet mend vetëm për një fakt, se kundërshtari që ua ka shkaktuar këtë humbje, para më shumë se një viti, është kundërshtari i javës së 32-të, Partizani.

Drejtuesit e kanë ndezur sfidën, duke nisur me arbitrat e më pas me ditën kur do luhet, ndërkohë akuzat kanë krijuar në një mënyrë a në një tjetër dhe skenën ku do të luhet një nga ndeshjet më të rëndësishme të këtij sezoni. Ishte deklaruar para ndeshje me Laçin, se pas përfundimit të takimit me kurbinasit, mendja do të fokusohej tek supersfida me të kuqtë. Caktimi i ndeshjes të premten, paraprakisht ka bërë që Kukësi të humbasë një ditë në përgatitjet për këtë ndeshje, por vetëm pak ditë më parë, trajneri Ernest Gjoka u shpreh se ekipi i tij është gati.

Në Kukës ngulmojnë ta theksojnë që eksperienca nuk u mungon më, pavarësisht se përballë do të jetë një nga ekipet me më shumë trofe në vend, madje eksperienca 5-vjeçare është e mjaftueshme për të kaluar një ndeshje delikate dhe deçizive si kjo me Partizanin. Së paku teorikisht, ose konkluzion duke parë thjesht tabelën e renditjes, duket se Kukësi bën mirë detyrat e shtëpisë dhe në transfertë kënaqet dhe me një pikë.

Në ndeshjet e fundit Kukësi ka treguar se ka mësuar të fitojë dhe jashtë “Zeqir Ymerit”, por me Partizanin, ndoshta dhe një barazim do u dhuronte një pikë të artë, për faktin se superioriteti në ndeshjet direkte do të ishte shumë i madh dhe, në një kampionat kaq të luftuar sa ky i yni, nuk do të ishte keq që llogaritë të bëhen dhe me laps e letër. Aq shumë e duan në Kukës titullin, sa numri 1 i klubit, presidenti Safet Gjici, nuk nguron që të zbulojë se një lojë e mirë dhe një rezultat pozitiv do u hapte rrugën të besuarve të tij për një çek të bardhë, gati për t’u plotësuar nga vetë ata. Nga Partizani tek Luftëtari, për Kukësin janë 5 finalet e radhës, të cilësuara të tilla me dhjetëra herë në ditët e fundit. Në kryeqytet Kukësi ka më shumë se një arsye për të fituar, pse jo edhe për të barazuar, por në një ndeshje si Partizani-Kukësi, fishkëllima e startit të takimit do të bëjë që çdo statistikë e çdo llogari të shumëzohet me numrin e humbjeve të Kukësit.

Futbolli është i bukur, por kjo ndeshje do të jetë një tjetër panoramë e futbollit shqiptar, ndoshta se në fund ai që të gjithë e akuzojnë, arbitri, s’do të jetë shqiptar, ndoshta ai do të jetë gjerman dhe respekti do të jetë më i madh dhe atë respekt duhet ta fitojnë dhe arbitrat tanë, sepse mundësinë e kanë. Eksperienca, një grup i bashkuar dhe i plotë, asnjë alibi për t’u ankuar, superioriteti në ndeshjet direkte dhe pathyeshmëria janë disa nga arsyet pse Kukësi ka mundësi që t’ia dalë ndoshta në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. “Dhe”, “ndoshta”, “por” etj, vlejnë tani, sepse në fushën e lojës kuksianët duhet të mundin dhe thumbimet e drejtuesit të ekipit që me siguri bën tifo për një barazim, presidentit Ardian Takaj, se homologut të tij Safet Gjici nuk do i mbajnë gjunjët deri në fund. Pak Kukës, pak Partizan dhe pak Skënderbe, ky kampionat duket i destinuar për t’u zgjidhur në 27 maj dhe asnjë ditë më parë.