Kukësi sheh edhe nga e ardhmja, Hair Zeqiri pranë rikthimit

Jurgen Zela

Vetëm katër ndeshje nga fundi, ëndrra e titullit kampion në mes dhe pjesëmarrja në Kupat e Europës e garantuar. Kukësi po luan gjithçka për gjithçka. Fundi i muajt maj do të sjellë fundin e kampionatit, por fillimi qershorit do të çelës zyrtarisht merkaton. Tek Kukësi llogaritë po i bëjnë mirë dhe eksperienca që kanë fituar në ndeshjet ndërkombëtare po u vlen. Për të mos lënë gjithçka në momentin e fundit, Kukësi ka nisur të hedhë vështrimin në merkato, për të piketuar lojtarët që do i vlenin, jo vetëm për ndeshjet e verës, por dhe për sezonin pasardhës.

Emri i parë që del në skenë është ai i mesfushorit vlonjat Hair Zeqirit, i cili momentalisht është pa ekip dhe po pret hapjen e merkatos së verës për të nisur tratativat për një kontratë të re. Kukësi është i gatshëm që të marrë shërbimet e tij dhe nëse do të ndodhte, për 28-vjeçarin do të ishte një rikthim në qytetin verilindor. Dy sezone më parë vlonjati kontribuoi për Kukësin, por atëherë nuk ia doli që të çonte në Kukës titullin kampion. Me kryesuesit Zeqiri u aktivizua në 35 takime mes kupës dhe Kampionatit, duke arritur që të shënonte dhe 5 gola. Në fund të sezonit presidenti Gjici dhe Zeqiri u larguan me shtrëngim duarsh, duke lënë pas një respekt reciprok, çka la një derë të hapur. Pak a shumë ishte një “mirupafshim” dhe jo “lamtumirë”.

Trajneri Ernest Gjoka në asnjë moment nuk i ka vënë në diskutim aftësitë e mesfushorit në fjalë dhe në momentin e parë që është folur për merkaton dhe emrin konkret të Zeqirit, ai ka shfaqur dëshirën për ta pasur në grupin e tij. Gjoka e njeh mirë, pasi së bashku kanë punuar dhe në kohën kur tekniku kryeqytetas drejtonte Flamurtarin dhe nën urdhrat e tij nuk do ta ketë shumë të vështirë për t’u përshtatur me grupin, pavarësisht se ka që nga shkurti pa skuadër. Precedentët kanë treguar se rikthimet në Kukës kanë qenë të pakta, por për Zeqirin situata është ndryshe. Kjo sepse mesfushori përveç simpatisë së trajnerit Ernest Gjoka, ka edhe pëlqimin e presidentit Safet Gjici, i cili është gati të ulet dhe të diskutojë për detajet e kontratës. Zeqiri u largua në fillimin e muajt shkurt nga Flamurtari, në mënyrën që ai nuk e dëshironte, por për të tashmë ajo mbetet e shkuara. Në Kukës do të gjente një klimë mjaft të përshtatshme për të vazhduar karrierën, tani mbetet për t’u parë nëse gjithçka do të konkretizohet, pasi kontaktet kanë nisur. Nuk duhet harruar se mesfushori vlonjat ka oferta edhe nga jashtë, por dëshira e tij ka qenë gjithnjë të qëndronte në Shqipëri.