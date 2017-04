Kukësi, shansi për t’u rikonfirmuar

Jurgen Zela

Barazimi me Vllazninë ngjan si një “makth” i harruar tashmë, por me një mësim shumë të vlefshëm të lënë pas. Edhe në një takim ku nuk e pret mund të lësh pikë, madje dhe aty ku është pika më e fortë e Kukësit, në shtëpinë e tij.

Dy javë pas atij takimi, Tirana do të jetë një tjetër kundërshtar që do të tentojë të ndjekë hapat e Vllaznisë, për të marrë pikë në Kukës, por dhe përsëritur vetveten, për të marrë qoftë dhe një pikë, ashtu si fazën e dytë, apo dhe në ndeshjen e kthimit të çerekfinales së Kupës. Për Kukësin, mungesat janë “tmerri” më i madh këtë takim, pasi ndryshimet nisin që nga porta, për të ndryshuar thuajse në 100% në mbrojtje dhe mesfushë. Reparti i vetëm që nuk do të ndryshojë do të jetë sulmi. Kryeqytetasit në “Zeqir Ymeri” kanë një të shkuar aspak të kënaqshme, por në vitet e fundit kanë treguar se dinë të bëjë mirë, madje sezonin e shkuar dhe që të fitojë, ndërsa këtë sezon dhe pse është përballur si në kupë ashtu dhe në kampionat nuk është mundur.

Tirana ka rezultuar një “kockë e fortë” për Kukësin, që këtë sezon i ka marrë të pathyeshmëve të superiores 2 pikë, që ka qenë maksimumi dhe për rivalët për titull. Ndoshta do të kërkohet dhe “hakmarrja” për atë eliminim nga Kupa, paçka se vetëm pak ditë më parë “bosi” i Kukësit, Safet Gjici, e deklaroi dhe në media se nuk kishte interes për atë trofe. Hijet për një aleancë kupë-kampionat ishin shumë të forta asokohe.

Fitorja në Durrës u konsiderua si një shenjë e pjekurisë së fituar në vitet e shkuara, por me Tiranën ajo pjekuri duhet të rikonfirmohet. Një hap i gabuar do të jetë fatal, diçka që të gjithë e dinë, duke filluar nga vetë kuksianët, të cilët e dinë se fitorja me Tiranën është më tepër se detyrim. Vetëm shtatë takime nga fundi, ndoshta nuk e kanë parë veten më pretendent se tani për titull, pasi kryesimi i Superiores është bërë një “monotoni”. Thonë “i mbyturi të mbyt”, por Tirana nuk klasifikohet në këtë kategori. Është finalistja e Kupës, ekipi me më shumë trofe në vend, me një histori të madhe dhe nuk mund të klasifikohet si një ekip dosido.

Presidenti i kampionëve në fuqi, Ardian Takaj, deklaroi se homologun e tij, presidentin Safet Gjici, nuk do e mbajnë gjunjët deri në mars, por tashmë jemi në prill, madje pak ditë larg muajit final. Gjici dhe skuadra e tij kanë dhe këtë deklaratë për të mundur, por duhet t’ia nisin nga ndeshja me Tiranën. Deklarata e Takajt, mundet nëse në fund Kukësi do të nisë trofeun më të rëndësishëm në vend drejt “Rrugës së Kombit”. A flasim për “ish”? Tek Tirana e dinë se më i rrezikshmi i Kukësit ka mbajtur dikur fanellën bardheblu dhe ai quhet Pero Pejiç.