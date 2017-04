Kukësi përballë Laçit, me mendjen edhe në Tiranë  

Jurgen Zela

Fitorja me Tiranën ishte e dyta radhazi për Kukësin dhe tashmë përqendrimi është maksimal për sfidën e javës së 31-të me Laçin, ku do të kërkohet suksesi i tretë. Një kundërshtar që edhe pse në letër jo në nivelin e Kukësit, në “Zeqir Ymeri” do të tentojë të mos dalë pa pikë. Kukësi-Laçi është një luftë titull-mbijetesë, por diferencat janë më të vogla se pretendimet, diçka që e ka treguar fusha e lojës. Kukësit nuk i falen gabime, aq më tepër në shtëpi, por Vllaznia ishte shembulli se në futboll gjithçka është e mundur dhe Laçi nuk do të shkojë për turizëm, përkundrazi, pasi përveçse do të kërkojë që të sigurojë pikë me vlerë të artë për mbijetesë, do i shijonte akoma më shumë sikur të kontribuonte në largimin e Kukësit nga lufta për titull. Nëse sfida me Laçin do të zhvillohet ditën e shtunë, një ditë më parë do të luhet derbi, ku Partizani, rivali me të cilin Kukësi ndan vendin e parë, do të ketë një sfidë “zjarri”. Sigurisht që interesi është akoma dhe më i madh për kuksianët, sepse pas Laçit do të jenë mysafirë pikërisht në kryeqytet, ku do të ndeshen me të kuqtë. Një hap fals i demave të kryeqytetit do t’u pëlqente shumë kuksianëve, të cilët përveçse do të motivoheshin akoma më shumë për të marrë të vetëm kreun, do të udhëtonin në kryeqytet për më shumë se një rezultat në javën e 32-të.

Nuk do të jetë vetëm çështje tifozllëku, që rivalët të ndalen, por llogaritë priten që të bëhen dhe në ndeshjen ne kurbinasit. Në listën e të rrezikuarve për të humbur ndeshjen me Partizanin është vetëm Ylli Shameti dhe nëse ndeshja me Laçin zgjidhet shpejt, trajneri Gjoka do të nisë të mendojë për ndeshjen me Partizanin dhe ndonjë prej titullarëve do të lërë fushën e lojës më herët. Para ndeshjes me Tiranën, i pyetur nëse Kukësi është me laps dhe me letër, tekniku i verilindorëve tha se ekipi i tij është me sy e me veshë të përqendruar dhe jo me lapse e me letër, por këtë herë gjërat janë ndryshe, pasi në mes do të jetë finalja e sezonit, ndeshja më e rëndësishme që mund të vendosë dhe fatin e titullit. Java e 31-të duket se është vetëm parapërgatitja për atë që ndoshta është finalja e madhe, gjithnjë nëse Skënderbeu nuk ka kundërshtim. Përqendrimi do të jetë në dy stadiume, fatmirësisht për ndjekësit, të ndara në dy ditë, për t’i shijuar që të dyja. Nëse mund të themi se Laçit do i shijonte që t’ia hiqte Kukësit titullin, do të ishte shumë pak për Tiranën, që ka në dorë rivalin përjetshëm, por ata që do të gëzonin akoma dhe më shumë do të ishin verilindorët e pathyeshëm. Megjithatë para se të mendohet për atë takim, Kukësit i duhet të bëjë detyrën përballë Laçit, pasi një hap fals do të shumëzonte me zero të gjitha llogaritë. “Rruga e kombit” përshkohet në 90 minuta këtë herë, por kurbinasit dhe bardheblutë janë ata që do të ngjiten në skenë të parët për të sfiduar pretendent.