Kukësi pa Shametin, por pa hapësira gabimi ndaj Laçit

Jurgen Zela

Që Kukësit nuk i falet asnjë hap fals, tashmë nuk përbën më lajm dhe kjo nuk vlen vetëm për verilindorët, por për të tre nga pretendentët për titull. Nëse në kryeqytet mbrëmë u luajt derbi i shumëpritur, edhe në “Zeqir Ymeri” mund të quhet një derbi i vogël, sidomos për rivalitetin e madh që kanë këto dy skuadra. Objektivat janë të kundërt dhe nevoja për pikë është jetike për të dyja këto skuadra. Në Kukës e thonë që ndeshja me Laçin ka një përqendrim maksimal dhe deri diku është e përligjur pas barazimit me Vllazninë, por është normale që herë pas here mendja të zhvendoset dhe tek ndeshja e javë së ardhshme, ku do të luhet një pjesë e titullit, për të mos thënë ndoshta një ndeshje shumë vendimtare.

Megjithatë, kur përballë është Laçi, e sigurt është që do të shohim një ndeshje interesante. Kjo mund të vërtetohet fare lehtë duke parë përballjet e të shkuarës të këtyre dy ekipeve, ku vetëm në një ndeshje fituesi ka triumfuar 2-0, duke shënuar rezultatin më të thellë. Titulli përballë mbijetesës, por Laçi i ka marrë këtë sezon Kukësit po aq pikë sa dhe Partizani dhe Skënderbeu. Në Kukës janë të bindur se pikët në shtëpi, jo vetëm këtë ndeshje, por deri në fund të sezonit janë të hipotekuara, megjithatë Laçi nuk ka se çfarë të humbë dhe do të provojë që të mos dalë duarbosh në këtë takim. Në krahasim me ndeshjen kundër Tiranës, Kukësi do të gjejë shumë titullarë, mes të cilëve Koliçin, Allën, Imamin dhe Kalenë. I vetmi që nuk ia ka dalë është Ylli Shameti, i cili nuk ka marrë “OK” që është plotësisht gati. Në krahun tjetër Laçi do të sfidojë Kukësin pa liderin e fushës, kapitenin Vucaj. Në qytetin verilindor do të zhvillohet një nga ndeshjet më delikate për vendasit, por në të njëjtën shkallë rëndësie mund të vendoset kjo sfidë dhe për miqtë nga Kurbini. Kukësi i dënuar për të fituar, për të menduar më pas i qetë për Partizanin, ndërsa Laçit i duhen pikët për të vijuar betejën e etshme të mbijetesës. Qetësia do t’i trokasë Kukësit apo Laçit, diçka të tillë do ta zbulojë fundi i 90-minutëshit në “Zeqir Ymeri”. Për nga rëndësia e kësaj ndeshjeje, pritet që stadiumin e Kukësit ta shohim me një numër më të madh tifozësh se në ndeshjet e fundit.

Lena e nis nga stoli, Shameti nuk ia del

Në krahasim me ndeshjen me Tiranën, Kukësi vjen me shumë ndryshime, duke nisur që nga porta ku Koliçi do ta rikthehet titullar. Në mbrojtje rikthehen Imami dhe Alla, ndërsa Shameti nuk ia ka dalë që të jetë gati. Në mesfushë përkrah Musollit do të jetë Karioka, duke lënë në stol Lenën, kjo për të rikuperuar energji. Kale dhe Dvornekoviç do të pozicionohen nga krahët, ndërsa dyshja Pejiç-Emini mbetet e paprekur në sulm.

Formacioni i mundshëm i Kukësit (4-4-2)

Koliçi – Hallaçi, Alla, Pashaj, Imami – Dvornekoviç, Karioka, Musolli, Kale – Emini, Pejiç