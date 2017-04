Kukësi pa liderin e mbrojtjes, Shameti mungon 2 javë

Jurgen Zela

Dëmtimi i Ylli Shametit dhe dalja e tij nga fusha në ndeshjen me Teutën krijoi panik në kampin e Kukësit. Skuadra e drejtuar nga trajneri Ernest Gjoka e konsideron gjirokastritin si një nga pikat më të forta dhe “humbja” e tij në këtë fazë kyçe të kampionatit do të ishte një minus i madh për formacionin e verilindorëve. 32-vjeçari ka formuar një dyshe mjaft të mirë me Allën, dyshe që ka fituar stabilitet, por dëmtimi i tij në kofshë i fut në siklet kuksianët për të gjetur zëvendësuesin. Shameti dje ka bërë analizat specifike dhe ka marrë përgjigjen përfundimtare.

KONTROLLI MJEKËSOR – Shameti u është nënshtruar dje testeve mjekësore për të mësuar gradën e dëmtimit. Lojtari ka bërë rezonancën dhe prej saj është mësuar se ka një tërheqje muskulore. Për fatin e mirë të kryesuesve, nuk është një dëmtim shumë i rëndë. Mbrojtësi do të qëndrojë jashtë fushave nga 10 deri në 15 ditë.

MUNGESA – Lideri i Kukësit do të mungojë në dy ndeshjet e ardhshme me Tiranën dhe Laçin, kështu që tekniku Gjoka duhet të marrë masat. Zëvendësimi i tij do të jetë i vështirë, sepse alternativat nuk janë të shumta. Memini dhe Çema janë zëvendësuesit e tij në qendër, por asnjëri nuk jep siguri. Memini është preferuar para Çemës, por një emër më shumë është edhe Entonio Pashaji. Futbollisti është dëmtuar prej kohësh dhe ende nuk është kthyer në dispozicion të stafit teknik. Por, mungesa e Shametit mund të bëjë që ai të sakrifikohet edhe të aktivizohet si titullar.

PARTIZANI – Puna më e madhe e stafit mjekësor të Kukësit do të jetë rikthimi i Shametit për finalen e sezonit, ndeshjen me Partizanin, rivalin kryesor në garën e titullit. Mbrojtësi do të punojë me një program individual, në mënyrë që të jetë i gatshëm për duelin kundër “demave”. Lufta me kohën ka nisur dhe te Kukësi kanë kryqëzuar gishtat për rikthimin në kohë të Shametit, liderit të prapavijës së ekipit verior.