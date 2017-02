Kukësi pa Dvornekoviçin, Gjoka i frikësohet Tiranës

Matia Dvornekoviç nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen me Tiranën. Lojtari ka dëmtuar kaviljen gjatë seancave stërvitore dhe mungesa e tij do detyrojë stafin teknik që të sakrifikojë Kariokën nga minuta e parë. Të dëmtuar janë edhe Greca, Lushtaku dhe Pashaj, të cilët dhe ata kanë shqetësime në kavilje. Kukësi në këtë drejtim nuk e ka nisur aspak mirë, pasi infermieria ka qëndruar plot. Para ndeshjes së kupës me Tiranën, për “Sport Ekspres”, trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka, deklaroi: “Është një ndeshje e vështirë për vazhdimësinë tonë, duke pasur parasysh që do kemi përballë një ekip si Tirana, që në çdo moment prodhon lojë dhe rezultat. Kjo e bën akoma më të vështirë për ne”.

GJENDJA – Pas fitores me Vllazninë, që i dha dhe shkëputjen prej katër pikësh, tekniku kryeqytetas flet për gjendjen e ekipit të tij: “Mendoj se e kemi vlerësuar shumë ndeshjen. Jemi shumë të përqendruar dhe shumë të vëmendshëm për të dhënë maksimumin, në mënyrë që të arrijmë një rezultat sa më pozitiv”.

TIRANA – Kundërshtari i radhës i verilindorëve nuk po kalon një moment të mirë, por trajneri i kuksianeve pret një kundërshtar të fortë, pasi e sheh kupën si një rrugë drejt Europës për kryeqytetasit: “Pavarësisht situatës jashtë fushe, lojtarët e Tiranës e dinë se çdo të thotë Kupë, që është një dritare e sigurt për të shkuar në Europë. Besoj se ata e kanë vlerësuar maksimalisht dhe kjo është shumë shqetësuese, ndaj po marrim masat tona. Me Tiranën do të përplasemi tri herë dhe duhet patjetër t’i kalojmë me sukses këto sfida. Kjo e shton më shumë përgjegjësinë dhe përqendrimin. Ne e dimë që si në kampionat, ashtu edhe në Kupë, do të shtohet shumë vështirësia”.

ROTACIONI –Në pjesën më të madhe të rasteve ekipet pretendente për titull kampion në kupë, bëjnë ndryshime të mëdha, por 46-vjeçari paralajmëron se nuk do të ketë ndryshime të shumë: “Nuk do të bëjmë ndryshime pa masë në formacion. Do të kemi vetëm dy ndryshime, pasi kemi mjaft lojtarë të dëmtuar. Gjithsesi Kukësi ka një organikë të kompletuar”.

AFRIMET –Kukësi në merkato afroi vetëm dy futbollistë, mesfushorin Elton Kale dhe mbrojtësin Simon Rrumbullaku. Gjoka ka dhënë pëlqimin për të dy dhe pret që ata të ambientohen sa më parë me ekipin dhe ndeshjen e kupës e sheh si një ndihmë më shumë: ”Pres përshtatjen sa më shpejt nga dy lojtarët e ardhur, si nga Kale, ashtu dhe nga Rrumbullaku. Pavarësisht se Rrumbullakun e aktivizuam në miqësoret në Antalia, ai pati vështirësi në përshtatje. Sigurisht do të ketë momentet e tij dhe Kale, pasi presim që sa më shpejt të japë maksimumin e tij për skuadrën”, përfundoi trajneri Gjoka, i cili që nga dita që ka nisur rrugëtimin me Kukësin nuk e njeh humbjen në ndeshjet zyrtare.

Jurgen Zela