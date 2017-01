Kukësi nuk ndalet, Ebong dhe Flores… rrugës

Trajneri i Kukësit Ernest Gjoka ka deklaruar prej kohësh se nuk do shumë lëvizje në ekipin e tij. Ai e ka theksuar se do bënte përjashtim ndonjë lojtar me cilësi dhe deri më tani strategjia ka qenë pikërisht kjo. Janë afruar Simon Rrumbullaku dhe Elton Kale, lojtarë linje, i pari mbrojtës i majtë, që te Kukësi duhej, pasi me largimin e Micit në verë, në atë pozicion mund të luante vetëm Imami dhe Hallaçi, që përgjithësisht të Kukësi ka qenë përgjegjës për krahun tjetër të mbrojtjes. Me afrimin e gjirokastritit dublohet edhe ai pozicion, ndërkohë që Kale do të jetë alternativë për krahët e mesfushës. Në pjesën e parë të sezonit është parë Karioka të luajë aty, pozicion që nuk është natyral për të.

FLORES – Në Kukës presin të paktën edhe dy lojtarë, i pari i njohur, pasi është braziliani Erik Flores, me të cilin është arritur marrëveshja dhe pritet që nesër ai të mbërrijë në kryeqytet. 27- vjeçari ka firmosur në shtator te Boavista Saquarema, skuadër në të cilën ai ka luajtur në tre periudha të ndryshme më parë. Flores njihet për cilësitë e tij, teksa luan në të dy krahët e mesfushës, si dhe pas sulmuesit kryesor. Ai prej disa kohësh e ka lënë pas dëmtimin e pësuar në ligament dhe ka nisur të luajë, gjë që ka bërë kuksianët të rikthejnë sytë nga ai dhe ta bindin për të riveshur fanellën e Kukësit. Braziliani numëron 42 ndeshje në total te Kukësi, në të cilat ka gjetur rrugën e rrjetës 9 herë. Flores fitoi gjatë kohës së qëndrimit te tij te Kukësi zemrat e tifozëve me cilësitë e tij teknike dhe driblimet, teksa shpesh herë fansat e zjarrtë kuksiane në rrjetet sociale kanë kërkuar rikthimin e tij, që tashmë po bëhet realitet. Gjithsesi, duhet mbyllur kontrata në Brazil dhe gjithashtu duhet pasur kujdes nga ndonjë rival i Superiores, sepse flitet edhe për interesim të Flamurtarit.

EBONG – Kufre Ebong është sulmuesi nigerian që pritet prej kohësh te Kukësi dhe tashmë problemet me dokumentacionin për 21-vjeçarin kanë mbaruar. Mësohet se edhe ai, ashtu si Flores do të jetë nesër në Shqipëri. Ebong është një lojtar nga i cili pritet shumë, por dëmtimet e kohëve të fundit e kanë penalizuar atë, ndërkohë që te Kukësi shpresojnë ta fitojnë atë lojtar, pasi kanë shumë besim.