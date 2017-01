Kukësi niset drejt Antalias, edhe një kroat në “radar”

I pathyeshëm në Superiore, Kukësi kryeson kampionatin me meritë pas dy fazave të para, duke arritur të koleksionojnë 36 pikë. Objektivi madhor për titullin kampion, ka shtyrë presidentin Safet Gjici, që të plotësojë të gjitha kushtet ekipit të tij, me qëllimin e vetëm, që trofeu më i rëndësishëm në vend të marrë rrugën e Kombit. Për këtë arsye numri një i kuksianëve nuk është kursyer aspak, teksa fazën përgatitore ekipi i tij do ta zhvillojë në një nga rezortet më luksoze në Turqi. Udhëtimi drejt Turqisë është bërë në mënyrë transit, teksa 20 lojtarë dhe 9 pjesëtarët e stafit, kanë udhëtuar drejt Stambollit, aty ku me grupin janë bashkuar dhe kroatët Pero Pejiç dhe Matija Dvornekoviç. Nga Stambolli, kryesuesit e superiores kanë udhëtuar drejt destinacionit përfundimtar, Antalias. Pavarësisht se dihej që udhëtimi do të ishte rraskapitës, ekipi i Kukësit ka zhvilluar një seancë stërvitore në palestër, gjatë orëve të paradites. Sigurisht që ngarkesa nuk ka qenë e nivelit maksimal, por stafi nuk ka dashur që lojtarët të shkëputen nga stërvitja. Faza përgatitore do ti shërbejë ekipit të Kukësi për tu konsoliduar akoma më shumë, por dhe për të testuar ndonjë element i ri, që mund t’i ofrohet trajnerit Ernest Gjoka dhe stafit të tij. Përveç mbrojtësit Simon Rrumbullakut dhe sulmuesit Kufre Ebong, një tjetër emër që pritet ti bashkohet kuksianëve është edhe ai i Favour Aniekan. Mesfushori si fillim duhet të bindë stafin e Kukësi për ti ofruar një kontratë, pasi periudha e gjatë jashtë fushave të blerta, mund ta ketë lënë lojtarin jashtë forme.

ANDREA OTOKIAN

Nga Afrika në Ballkan, Kukësi duket se ka ndryshuar destinacion përsa i përket merkato. Andrea Otokian ka nisur bisedimet me klubin e Kukësi. Mesfushori i djathtë është në orbitën e kuksianëve, për të plotësuar pikërisht lojtarin që kërkon trajneri Gjoka. Otokian aktivizohet si mesfushor i majtë por mund të aktivizohet dhe në të djathtë të mesfushës. Me një CV të pasur, 28-vjeçari është aktivizuar vetëm në Kroaci. Ekipi i tij i fundit, me të cilin është aktivizuar, është Inter Zabreshiç, ku këtë sezon ka zhvilluar 12 ndeshje si titullar. Nuk përjashtohet mundësia, që për të bindur kroatin, të ndërhynë dhe dy bashkombasit e tij që luaj në me verilindorët, Pero Pejiç dhe Matija Dvornekoviç. Sigurisht që Otokian është një nga alternativat e merkato për mesfushën e Kukësit, pasi vetëm njëri mes tij, brazilianit Elton Kale dhe boshnjakut Goran Galeshiç do të afrohet tek verilindorët, gjithmonë nëse forma e tyre cilësohet më e mirë se e lojtarëve aktual nga stafi teknik i Kukësit. Merkato dhe pse ka pak ditë që është hapur, duket se për Kukësin, duhet të përfundojë sa më parë, me qëllimin e qartë, që i gjithë ekipi të jetë gati për vazhdimin e rrugës drejt titullit kampion.