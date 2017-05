Kukësi nis projektin, largime dhe afrime

Jurgen Zela

Me titullin kampion të siguruar matematikisht, Kukësi pret vetëm që të ngrejë trofeun këtë të shtunë në Gjirokastër. Edhe pse shumëkush mund ta kishte mbyllur kampionatin, ne kuptimin e objektivave, pasi titulli është arritja më e madhe sezonale, Kukësi ka dhe një objektiv për të arritur. Gjatë këtij sezoni asnjë kundërshtar nuk ka arritur që ta mundë, kur janë luajtur 35 javë. Në fillim të sezonit askush nuk e kishte, por tashmë pathyeshmëria rekord është kthyer në një objektiv të rëndësishëm. Pas Luftëtarit, lojtarët do të kenë disa ditë pushim, por me siguri nuk do të zgjatin shumë, pasi ndeshjet e Europës janë pas dere dhe këtë radhë Kukësi do të marrë pjesë në kompeticionin më prestigjioz për klube, Champions League. Normalisht që pas një sezoni të gjatë dhe të lodhshëm, të kurorëzuar me sukses, tashmë do të jetë një tjetër muzikë, pasi në ndeshjet europiane, për më tepër në Champions, vështirësia rritet ndjeshëm. Në Kukës, kanë nisur të mendojnë për merkaton, jo vetëm në hyrje, por dhe në dalje.

KONTRATAT – Disa nga futbollistëve më të rëndësishëm të Kukësit, u përfundon kontrata në fund të këtij sezoni. Pjesa më e madhe kanë një klauzolë që bën të jenë pjesë e verilindorëve deri në fund të ndeshjeve ndërkombëtare dhe më pas do të vendosin për të ardhmen e tyre. Shumë prej futbollistëve, kanë zhvilluar një sezon mjaft të mirë dhe nuk kanë qenë jashtë vëmendjes së menaxherëve. Tashmë që objektivi është arritur kanë nisur dhe kontaktet e para me menaxherët e lojtarëve. Enea Koliçi është i pari futbollist që ka pasur interes nga tre klube evropiane, dy franceze dhe një turke (Okser, Shatoru e Alaniaspor). Në aspektin personal për të do të ishte një hap i madh, pasi do të provonte veten dhe në Perëndim. Në krahun tjetër, Kukësi do të humbiste shërbimet e një nga lojtarëve më deçizivë këtë sezon. Megjithatë, Koliçi e ka konfirmuar se para marrjes së një vendimi do të ulet me presidentin Safet Gjici, për të diskutuar nëse do të vijojë bashkëpunimin. Kukësi duket se mbetet një zgjedhje e parë në Shqipëri, por ofertat nga jashtë mund të jenë një mundësi e artë, si në drejtimin financiar, ashtu dhe atë profesional.

LARGIMET – Sigurisht që dhe pse titulli kampion është arritja më e madhe në futbollin tonë dhe meritë kanë të gjithë lojtarët, largimet nuk do të mungojnë. Drejtuesit e Kukësit kanë nisur të mendojnë dhe për ata që nuk do të vijojnë të kontribuojnë më në Kukës. Në planin e parë titullarët mbeten të padiskutueshëm, pasi është shumë e rëndësishme që boshti i ekipit të ruhet. Disa lojtarë nuk kanë gjetur shumë hapësira dhe normalisht që do të kërkojnë të nisin një aventurë të re ku të kenë më shumë minuta. Largimet do të jenë dhe për të krijuar hapësirë për afrime akoma dhe më cilësore.

AFRIMET – Menjëherë pas hipotekimit të titullit kampion, në Kukës nuk kanë kohë të humbin dhe kanë nisur të mendojnë për ndeshjet e Europës. Në skenë kanë nisur të dalin emrat e parë. Bruno Telushi është një nga dëshirat e mëdha të Kukësit, kjo pasi nuk është hera e parë që shfaq interes për të dh tani kanë nisur bisedimet. Kapiteni i vlonjatëve shihet si një lojtar që do e ndihmonte shumë Kukësin. Nuk ndalen me kaq kuksianët, pasi për merkaton vështrimin e kanë hedhur dhe më gjerë në Vlorë. Hair Zeqiri gjithashtu është gati për t’u ulur në bisedime me bosin e Kukësit, Safet Gjici. Zeqiri është një lojtar i ri, çka do të thotë se mjafton vullneti dhe ujdia financiare, për të realizuar një rikthim të vlonjatit në Kukës.

Fitimi i titullit kampion duket se ishte vetëm hapi i parë dhe nuk është thjesht fundi i një 5-vjeçari të suksessëm, por një nisje e një epoke të re, me shumë ambicie.