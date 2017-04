Kukësi, me përforcime për Laçin

Jurgen Zela

Pas fitores me Tiranën, lojtarët e Kukësit janë lënë pushim, kjo dhe për faktin se grumbullimi tre-ditor ka bërë që lojtarët të qëndrojnë larg familjeve të tyre. Megjithëse ndeshja me bardheblutë nuk kaloi pa “llafe lart e poshtë”, në Kukës nuk kanë kohë të mendohen aspak, sepse një tjetër takim më i vështirë është tek dera. Mysafir në “Zeqir Ymeri” do të jetë ekipi i Laçit. Rivaliteti i madh që kanë këto dy skuadra premton një ndeshje mjaft të vështirë për kuksianët, që kërkojnë të mos bëjnë më asnjë gabim në rrugën drejt titullit. Njëkohësisht, nevoja për pikë e miqve e shton akoma dhe më shumë vështirësinë e kësaj ndeshje. Nëse përballë Tiranës në fushë ishin vetëm 5 titullarë nga formacioni bazë, përballë Laçit situata duket se po shkon drejt normalizimit.

RIKTHIMET

Të konfirmuar se do të jenë gati për ndeshjen me kurbinasit janë Eni Imami dhe Elton Kale, të cilët për ndeshjen me Tiranën vuajtën mungesën për shkak kartonësh. Si mbrojtësi, ashtu dhe mesfushori brazilian, do të jenë nën urdhrat e trajnerit Ernest Gjoka. Imami është përdorur në disa pozicione këtë sezon, duke u kthyer në një lojtar mjaft të rëndësishëm, ndërsa Kale ka rezultuar zbulim në merkaton e janarit dhe ende nuk është harruar goli i tij në Korçë. Nga infermieria gjithashtu vijën lajme pozitive. Albi Alla e ka kaluar gjendjen gripale, madje ishte në diskutim deri para takimit me Tiranën, por fakti që kishte plot një javë që nuk stërvitej bëri që ta ndiqte ndeshjen nga stoli. Edhe braziliani Zhan Karioka pas ndeshjes për “Sport Ekspres” konfirmoi se me pak ditë pushim këtë javë do të jetë plotësisht gati për ndeshjen e radhës.

NË DISKUTIM

Në diskutim mbetet vetëm qendërmbrojtësi Ylli Shameti. Faza e rikuperimit u parashikua të ishte dy javë, megjithatë duhet parë deri para takimit me Laçin nëse do ia dalë të jetë i gatshëm. Ditën e shtunë në Tiranë ka mbërritur dhe Simon Rrumbullaku. Në mesjavë pritet që mbrojtësi gjirokastrit të bashkohet me skuadrën në stërvitje, por gjasat janë që të mos jetë i gatshëm për ndeshjen e kësaj jave. Fakti që vjen pas një periudhe më shumë se pesë-javore jashtë fushave të blerta bën që t’i duhet më shumë kohë që të kapë formën optimale.