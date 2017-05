Kukësi me një dyshim në mesfushë, Flamurtari i plotë

Ora 16.00, në “Zeqir Ymeri” përballen Kukësi e Flamurtari, sfidë delikate dhe me rëndësi jetike për të dyja palët. Ja të fundit mbi formacionet…

Karioka, dyshimi i Gjokës

Pas seancës së fundit stërvitore është lënë të kuptohet se si do të luajë skuadra e Kukësit ndaj Flamurtarit, teksa jashtë formacionit ka ngelur braziliani Zhan Karioka. Mesfushori ka një shqetësim të vogël dhe do e nisë nga stoli, teksa kërkohet të mos rrezikohet me të. Vendin e tij do e zërë një tjetër brazilian, Elton Kale, ndërsa pjesa tjetër e formacionit është ajo e zakonshmja, me ndryshimin se në qendër të mbrojtjes në vend te Shametit të pezulluar do të luajë Pashaj.

Flamurtari i kompletuar, Duro në “hall” për mesfushën

Te vlonjatët rikthehet edhe kapiteni Bruno Telushi, i cili sigurisht do ta nisë titullar ndeshjen e sotme ndaj skuadrës verilindore, që kryeson renditjen. Por, për formacionin që pritet të zbresë sot në fushë nga minuta e parë, ka pasur shumë dilema. Konkurrenca ka qenë e madhe për lojtarët, të cilët do ta nisin titullarë në mesfushë, ndërsa në mbrojtje dhe në sulm nuk pritet të ketë ndryshime. Mësohet se do të jenë të njëjtët lojtarë, që e nisën ndeshjen nga minuta e parë ndaj Tiranës pak ditë më parë në Vlorë.

MESFUSHA – Me Telushin titullar dhe Donjet Shkodrën të padiskutueshëm, dilemat janë të mëdha për dy pozicionet e tjera, ku janë plot katër lojtarë, që janë gati. Alesio Hyseni, Haxhi Neziraj, Astrit Fazlliu dhe Ardit Shehaj janë gati për të zbritur nga minuta e parë në fushë. Duket se gjithçka sa i përket mesfushës do të përcaktohet vetëm para ndeshjes. Në këtë repart gati janë edhe malazezi Radoviç apo kroati Galiç. Por duket se të dy lojtarët do ta nisin ndeshjen e sotme nga stoli, edhe pse kroati ka humbur disi besimin, pas paraqitjes jo të mirë në ndeshjen në Gjirokastër. Duket se Hyseni dhe Neziraj janë në avantazh për të luajtur nga minuta e parë, me Shehajn dhe Fazlliun, që mund të jenë në stol, por gjithsesi gjithçka pritet të përcaktohet vetëm para ndeshjes. Por edhe ish-lojtari i Partizanit, Fazlliu, ka mundësi për të qenë titullar. Gjatë këtyre ditëve, trajneri Shpëtim Duro dhe stafi i tij i kanë parë më nga afër lojtarët në stërvitje, për të vendosur për aktivizimin e tyre.

Formacionet e mundshme

Kukësi: Koliçi – Hallaçi, Pashaj, Alla, Imami – Dvornekoviç, Musolli, Lena, Kale – Emini, Pejiç

Flamurtari: Halili – Jakovljeviç, Mauricio Leal, Veliu, Mersini – Neziraj, Telushi, Shkodra, Hyseni – Danilo Alvesh, Bushiç