Kukësi “mbyll” gojën para Tiranës

Kukësi kryesues po përgatitet për ndeshjen me Tiranën, që me syrin e stafit teknik shihet si shumë e rëndësishme për ecurinë e ekipit. Të konfirmuar në vend të parë dhe të shkëputur me 4 pikë nga ndjekësit, kuksianët duhet të kalojnë me sukses një kundërshtar, që këtë sezon nuk e kanë mundur asnjëherë. Si ndaj asnjë ekipi tjetër, ndaj Tiranës Kukësi ka marrë 2 pikë në 2 ndeshje. Me qëllimin që lojtarët të jenë të fokusuar plotësisht vetëm te takimi me bardheblutë, sidomos pas situatave të fundit, klubi ka menduar të vendosë heshtje për shtyp. Kështu do të vazhdohet deri pas ndeshjes me kryeqytetasit dhe vendimi është njoftuar në faqen zyrtare të klubit në “Facebook”, ku shkruhej: “Skuadra e Kukësit ka vendosur heshtje për shtyp para ndeshjes me Tiranën, që do të luhet ditën e shtunë, në orën 17:00, në stadiumin “Selman Stërmasi”. Stafi teknik kërkon që përgatitjet para ndeshjes të kalojnë në qetësi dhe për këtë futbollistët duhet të jenë të përqendruar vetëm te ndeshja me Tiranën. Heshtja për shtyp është në fuqi deri pas ndeshjes me bardheblutë. Çdo informacion në lidhje me ekipin do të mund ta merrni përmes faqes zyrtare të klubit dhe ndërmjet komunikimit me zyrën e shtypit”.

Gjoka: Jam i ofenduar nga keqinterpretimi i fjalëve të mia

“Edhe politika vjen në pushtet përmes aleancave, ato ekzistojnë kudo. Megjithatë, Kukësi deri tani s’ka pasur asnjë aleat. Do më pëlqente të kisha aleat Partizanin apo Skënderbeun, pasi do e kishim rrugën më të sigurt drejt titullit, që është objektivi madhor i klubit”, – tha mes të tjerash trajneri Ernest Gjoka ditën e diel, në “Rubrikën Sportive” në TVSH. Kaq është dashur që në media të aludohet për një marrëveshje mes Kukësit dhe Tiranës, por ai që ka hedhur poshtë këto dyshime është vetë trajneri Gjoka, i cili për “Super Sport” sqaron situatën, duke treguar se është mjaft i ofenduar, që fjalët e tij janë keqinterpretuar. ”Më vjen keq, që janë keqinformuar njerëzit nga fjalët që kam thënë unë. Kukësi është i vetmi ekip, që lufton i vetëm dhe ka sakrifikuar i vetëm. Deri më sot ia dimë për nder vetëm vetes tonë, nga lufta dhe nga sakrifica që kemi bërë. Seriozisht, jam shumë i ofenduar, sepse ne dhe ju (mediet) jemi të gjithë në një punë, mendojmë që ndihmojmë njëri-tjetrin në bashkëpunimin reciprok dhe profesional. Nëse një palë e keqpërdor mirëbesimin tim dhe fjalët e mia për t’i interpretuar më pas ashtu siç do vetë, mendoj se këto dy palë nuk janë profesionale dhe njëra prej tyre nuk e ka me të vërtetën apo me të drejtën. Jam shumë i ofenduar profesionalisht, por dhe si qytetar. Aleancë me Tiranën? E them me shumë sinqeritet, që është një zhurmë false, që do patjetër të bëjë diçka kundër skuadrës tonë. Nuk jemi dorëzuar për asgjë. Në mentalitetin e klubit tonë është që çdo Kupë duam ta marrim. Ne luftuam shumë fort dhe te një trofe, që ishte formal, si “Kupa Pavarësia”, sepse këto janë objektivat e Kukësit dhe kjo është kërkesa kryesore e presidentit tonë, që çdo trofe që ka mundësi të merret, ta marrim. Ne po luftojmë shumë për të sjellë në formë edhe lojtarët e dëmtuar, por gjithashtu edhe në aspektin psikologjik të ecim sa më përpara”, – përfundoi tekniku kryeqytetas i Kukësit.