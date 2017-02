Kukësi kërkon revanshin, por mesfusha është “e gjymtuar”

Jurgen Zela

Ishin pikërisht kryeqytetasit e Tiranës që i shkaktuan humbjen e parë Kukësit. Megjithëse bëhej fjalë për ndeshjen e Kupës, ku kuksianët kanë ende shanse për t’u kualifikuar, humbja e rëndoi ekipin disi psikologjikisht. Megjithatë, statusi i pathyeshmërisë vlen ende në kampionat. Ndeshja e kampionatit mund t’u vlejë kryesuesve për revansh apo hakmarrje për humbjen e parë të këtij sezoni.

TRANSFERTAT

Kukësi ka bërë mjaft mirë në këto 20 javë, por transfertat nuk kanë qenë pika më e fortë e tij. Në 10 ndeshjet e zhvilluara jashtë fushe deri tani kuksianët kanë arritur të marrin 8 barazime dhe 2 fitore, përkatësisht me Teutën në Durrës dhe Vllazninë në Shkodër. Fitorja e fundit e Kukësit përballë Tiranës jashtë fushe daton më 16 mars 2014, kur Sokol Cikalleshi i jepte fitoren ekipit të tij në “Qemal Stafa”. Ndeshja e sotme pritet të jetë mjaft interesante në “Selman Stërmasi”, pasi këtë sezon Kukësi synon titullin. Tirana është i vetmi kundërshtar, që Kukësi këtë sezon nuk e ka mundur asnjëherë dhe ndoshta sot është rasti ta bëjë këtë gjë.

PËRGATITJET

Rreth mesditës verilindorët u kanë dhënë fund përgatitjeve në kompleksin “Internacional”, në Pezë. Futbollistët kanë marrë porositë e fundit para takimit me bardheblutë dhe seanca ka qenë jo shumë e ngarkuar. Kanë dominuar më së shumti këshillat tekniko-taktike. Pasdite ekipi është grumbulluar në periferi të Tiranës, për të qenë sot gati për ndeshjen e javës së 21-të.

FORMACIONI / Mungojnë Hasani-Lena, Imami kthehet titullar

Verilindorët sfidojnë bardheblutë e kryeqytetit në një ndeshje, që pritet të jetë mjaft e luftuar. Trajneri Gjoka do të ketë mungesa të rëndësishme. Greca nuk ia ka dalë, pavarësisht se është drejt fundit të fazës së rikuperimit. Nijas Lena dhe Edon Hasani kanë plotësuar numrin e kartonëve dhe janë të detyruar, që ndeshjen ta ndjekin nga tribuna. Koliçi mbetet i paprekshëm në portë, ndërsa mbrojta do të jetë si me Teutën, ku Rrumbullaku dhe Hallaçi do të vendosen nga krahët, ndërsa Shameti dhe Alla në qendër. Në mesfushë, Karioka pritet të zhvendoset në qendër me Musollin, Dvornekoviç nga e djathta, ndërsa në të majtë kthehet titullar Imami. Sulmi mbetet i konfirmuar me Eminin dhe Pejiçin.