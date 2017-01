Kukësi kalendar “ferri”, 6 finale në shkurt

Kukësin e pret një muaj mjaft i nxehtë, teksa duke nisur që nga dita e parë e muajt shkurt skuadra kryesuese do të nisë rrugën për të mbrojtur trofeun e dytë për nga rëndësia në vend, kupën e Shqipërisë. Me synimet e qarta që çdo trofe duhet të shkojë në verilindje, kuksianët i pret një rrugë mjaft e vështirë. Pritshmëritë janë që kampionati të zgjidhet në javët e fundit, por javët e para të fazës së tretë mund të jenë mjaft deçizive. Pas triumfit në Shkodër, rruga e titullit i vendos përballë Teutës, një ekipi që e pret në “Zeqir Ymeri” këtë të diel, një ekip që në ndeshjen e fundit dha sinjalin se do të rezultojë një kockë e fortë.

Kundërshtari i radhës do të jetë Tirana, me të cilët do të përplaset plot tre herë në 15 ditët e ardhshme. Verilindorët dhe kryeqytetasit do të matin forcat si në kampionat ashtu dhe në kupën e Shqipërisë, përballje këto që mund të rezultojnë vendimtare për të dyja ekipet. Të besuarit e Gjokës do ta sfidojë Tiranën në kryeqytet të mërkurën e 1 shkurtit, për ndeshjen e parë të kupës, më 11 shkurt për kampionat në të njëjtin stadium dhe vetëm 4 ditë më pas në “Zeqir Ymeri”, për ndeshjen e kthimit të trofeut të dytë për nga rëndësia.

“Kampionati kalon nga Laçi”, ishte një shprehje që përdorej shumë nga gazetarët në sezonet e shkuara, dhe pikërisht fusha e Laçit do të jetë testi i vërtetë, para provës së vërtetë me Partizanin, në fundin e shkurtit. Kukësi duhet t’i bëjë mirë llogaritë, pasi 4 pikë nuk janë shumë dhe synimi mbetet i qartë, që ndeshja direkt me Partizanin t’i gjejë më lart se “të kuqtë”. Sigurisht që në mes qëndron dhe kupa, që synohet nga kuksianët, të cilët për të arritur të gjithë objektivat, duhet të kalojnë me sukses muajin më të shkurtër të vitit.

KUPA – Fituesit e sezonit të shkuar të kupës së Shqipëris, synojnë që trofeu të mos ndryshojë destinacion as këtë vit. Deri në çerekfinale rruga ka qenë e thjeshtë, teksa kanë eliminuar Tomorin dhe Dinamon në dy turet e para. Në çerekfinale, Kukësi këtë herë do të gjejë Tiranën, një kundërshtar relativisht të fortë. Në ndeshjen e parë me bardheblutë, kuksianët do të synojnë një rezultat sa më pozitiv, pse jo që çështja e kualifikimit të mos lihet për në ndeshjen e kthimit. Kampionët e dimrit shihet si një ekip pretendent në këtë trofe, duke qenë se në katër sezonet e shkuar ka arritur 3 herë në finale dhe në një rast është ndalur në gjysmëfinale. Me Tiranën, ekipi i Gjicit është përplasur dhe para 4 vitesh, kur kuksianët sapo ishin ngjitur në superiore. Fitorja 4-0 ishte sinjali i parë i tyre, për një rrugë të suksesshme që vazhdon edhe sot. Të besuarit e Gjokës shpresojnë që këtë vit të gjithë trofetë e mundshëm të shkojnë në Kukës, por Kupa duhet të kalojë nga 24 herë kampionët e vendit.