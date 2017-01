Kukësi humbet sërish, Pejiç këtë radhë gabon

Në ndeshjen e parë miqësore në Antalia Kukësi u mund nga Bashakshehiri i Cikalleshit, ndërsa sot luajti një miqësore kundër Kairat Almatit, tjetër kundërshtar shumë cilësor, që ka në gjirin e vet emra të njohur, duke nisur nga Andrei Arshavin.

Përfundoi 1-0 për kazakët, me golin vendimtar që erdhi në minutën e 50-të nga sulmuesi Gohou, në një sfidë me raste nga të dyja palët.

Kukësi pati edhe një rast të artë në pjesën e parë, por Pero Pejiç goditi shtyllën nga pika e bardhë, duke mos përsëritur golin e shënuar para pak ditësh.

Tani Kukësi do të luajë edhe me Neftçi Bakun, ku do të provohet formacioni titullar për ndeshjen hapëse të vitit në kampionat, kundër Vllaznisë.