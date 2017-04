Kualifikuese Botërori 2019, Shqipëria e femrave mëson kundërshtarët

Pas kualifikimit të bukur arritur në ndeshjet e turit eliminator, ku në finalen e madhe mundëm Greqinë 2-1 në Elbasan, Shqipëria tashmë ka mësuar kundërshtarët në turin final kualifikues, që do të përcaktojë skuadrat që do të shkojnë në Kupën e Botës 2019.

Shqipëria është vendosur në grupin 2, me rivalë mjaft cilësorë dhe superiorë.

Zvicra, Skocia, Polonia dhe Bjellorusia do të ndeshen me vajzat kuqezi, nga 11 shtatori i këtij viti deri më 4 shtator 2018. E para në grup kualifikohet për në Botëror, ndërsa 4 të dytat më të mira do të ndeshen për të përcaktuar 2 skuadra të tjera që do të shkojnë në Botëror, duke e çuar në 10 numrin total të kombëtareve nga Europa, sepse Franca hyn si vend organizator.

Zvicra është e 16-ta në renditjen botërore të FIFA-s, për muajin mars; Skocia e 21-ta, Polonia e 31-ta, Bjellorusia e 49-ta dhe Shqipëria e 71-ta, por pas triumfeve të këtij muaji, me siguri do të ngjitim disa shkallë në renditje, duke shkuar ndoshta mbi vendin e 60-të.