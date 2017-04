Kthehet Berisha, Atalanta nuk i ndahet Europës

E vetëdijshme se Europa varet nga “këmbët e sa”, Atalanta ka arritur dje një fitore me shumë vlera dhe me vuajtje ndaj një kundërshtari që nuk ka se çfarë t’i kërkoj më shumë këtij kampionati, si Bolonja. Por, sa shumë vuajtje për Berishën me shokë, duke qenë se sfida u zgjidh nga Kaldara në pjesën e dytë. Edhe pse ka pësuar dy gola, megjithatë, portieri i kombëtares shqiptare ka bërë një paraqitje të mirë, sidomos në minutat e fundit, duke rezultuar deçiziv. Ndeshja u duk sikur do të zgjidhej shumë shpejt për bergamaskët, pasi Konti dhe Frojler realizuan që në fillim, por goli i Destros ishte ai që dridhi këmbët e bluzinjve.

Di Françesko në fraksionin e dytë të lojës dërgoi topin në rrjetën e Berishës për të barazuar rezultatin. Por, lojtari i ardhshëm i Juventusit, Kaldara, do të realizonte golin e shtatë. Po Destro dhe Di Françesko do të tentonin deri në fund, por prishtinasi i mbylli portën duke vënë “çelsin”. Berisha rikthehej pas dëmtimit, teksa me këtë paraqitje vulos mbi të gjitha të ardhmen e tij, që sipas medieve italiane do të vazhdojë të jetë në Bergamo, ku ka gjetur atë edhe oazin e karrierës…