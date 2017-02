Kryeqyteti bëhet lëmsh pa nisur derbi, edhe orari në dyshim

Olsi Avdiaj

Derbi paralizon kryeqytetin për 24 orë dhe ndryshon gjithçka në “Selman Stërmasi”. Duke filluar që nga orari i ndeshjes e deri tek pozicionimi i tifozëve në stadium. Së pari, Policia pa marrë fare mendimet e klubeve ka zhvendosur të gjithë tifozët. Këta të fundit do të jenë seri në një krah. Pra nuk do të ketë sektorë të ndryshëm në vazhdimësi. Do të ketë sektorë të njëjtë dhe më pas hapësirë. Ky ndryshim i pozicionimit të tifozëve për derbin është bërë që të mos ketë përleshje mes palëve dhe siguria të jetë edhe më e madhe. Një tjetër problem që ka hasur policia, janë ambientet për rreth stadiumit. Çdo majë pallatesh dhe shesh për rreth do të kontrollohet nga policia.

Problemi i dytë mbetet orari i ndeshjes. Takimi do të luhet në orën 19:00 ditën e hënë në “Selman Stërmasi”. Nga ana e FSHF-së, është kërkuar që Partizani si pritës të sigurojë një gjenerator, në të kundërt do të luhet në orën 14:00 pa drita. Gjithçka në funksion të ndeshjes, për të mos u përsëritur ndeshja e 1 dhjetorit të kaluar. Kujtojmë që derbi i fundit në Tiranë, mes skuadrës bardheblu dhe “të kuqve” të Partizanit është ndërprerë në minutën e 63-të për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike në stadium. Që prej asaj minute, lojtarët kanë qëndruar për rreth 20 minuta në dhomat e zhveshjes, në pritje të rikthimit të dritave, gjë që nuk ndodhi. Kjo bëri që FSHF-ja të merrte vendimin për ta ndërprerë derbin kryeqytetas, për t’i zbritur sërish skuadrat ditën e premte në orën 14:00, për të luajtur minutat e mbetura, 27 të tilla. Në fakt, vet stadiumi kishte drita, e kjo u vu re në momentin që futbollistët e të dyja skuadrave iu drejtuan dhomave të zhveshjes, por pa energji mbetën kullat e ndriçimit. Minutat e mbetura u luajtën të nesërmen dhe takimi u mbyll në barazim, ndonëse për herë të parë në histori u luajt një derbi në dy ditë.

Takimi

Policia pritet që për masat e sigurisë të zhvillojë edhe një takim me dy klubet, por edhe me tifozëritë. Këtë herë gjasat janë që bardheblutë të mos jenë në stadium, por të marrin leje për të ndjekur takimin të organizuar nga jashtë stadiumit. Tifozët e Tiranës prej një muaji bojkotojnë ndeshjet e klubit në shenjë proteste për marrëveshjen që klubi arriti me Partizanin për t’i dhënë me qira stadiumin “Selman Stërmasi”.