Kryebashkiakja Ademi: Bakaj dezertor, ngjarje e papranueshme

Braktisja që i bëri Vllaznisë Elis Bakaj, i cili nuk ka dëshirë të ndeshet me Tiranën për të evituar keqkuptimet e hatërmbetjet, ka ngjallur shumë debate e polemika, ndërsa duhet të mungojë edhe Endri Vrapi, por mbrojtësi është zyrtarisht i sëmurë. Pikërisht te Bakaj Vllaznia varte shumë shpresa, pasi eksperienca dhe klasi i tij mund të ishin vendimtarë në një finale mbijetese, por pak ditë para ndeshjes erdhi lajmi i bujshëm. Këtë ngjarje e ka komentuar edhe kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, që është edhe presidente e Vllaznisë, automatikisht.

Në një intervistë telefonike për Top Channel, kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, njëkohësisht edhe presidentja e klubit, Voltana Ademi tregon situatën në kampin kuqeblu. “Është e papranueshme ajo që ka ndodhur. Nuk e imagjinoj dot. Por ne kemi besim te shkodranët. Ajo ishte një histori shqiptare, që një lojtar dezerton në momentin e fundit”, tha Ademi, në lidhje me çështjen Bakaj, që ka bërë shumë bujë në Shkodër.

Ademi thekson se në shumë gjëra është dakord me Cungun, kur thotë se lojtarët nuk kanë qenë të motivuar në disa raste: “Unë nuk mund të akuzoj, por në disa raste bashkohem me trajnerin. Ka pasur ndeshje, si ajo me Korabin, ku skuadra ka neglizhuar dhe nuk është përgjigjur si duhet”, tha Voltana Ademi.