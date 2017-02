Krotone në ditën historike, edhe spitali bëhet stadium

Dje u luajt Krotone-Juventus në Serinë A, ndeshje e prapambetur, që për pak orë e bëri Krotonen epiqendrën e Italisë. Një takim me historinë për qytetin e vogël kalabrez, një natë e paharrueshme për rreth 16.000 tifozë që ndoqën sfidën e parë në histori kundër Juventusit në Serinë A.

Dinjitet, krenari dhe dëshirë për të bërë diçka të madhe: gjithçka brenda një nate, me rëndësi të jashtëzakonshme. Qyteza me 60 mijë banorë shijon sezonin e parë në Serinë A dhe çdo ndeshje është historike, por kur “Zonja e Vjetër” zbarkon në qytet, është diçka edhe më e veçantë, unike. Edhe 11 vite më parë Juve fitonte 3-0 në Krotone, por ishin kohëra të errta, me Juven në Serinë B.

Dje ishte sërish “Davidi kundër Golias” dhe nuk pritej ndonjë surprizë: nga njëra anë futbollistë shumica e të cilëve këtë sezon kanë njohur Serinë A, nga ana tjetër kampionë e veteranë të Ligës së Kampioneve.

Për rreth një orë Krotone u bë “gardh”, por më pas Manxhukiç e Higuain hapin e mbyllin llogaritë. A u dorëzuan tifozët? As që bëhet fjalë… Çdo faull pro Krotones ishte rast për të festuar, ndërsa herë pas here nisnin koret e tifoserisë së organizuar, në mbështetje të një skuadre që do të luftojë deri në fund, për t’u larguar nga Seria A ashtu si bëri mbrëmë në fund të ndeshjes, mes duartrokitjeve.

Një natë e bukur, për mijëra tifozët në stadium, por edhe për ata jashtë saj, sepse shëmtia e qytetit, një spital që sheh nga stadiumi, për një natë u kthye në ministadium: katet e fundit që shihnin nga fusha ishin të mbushur me tifozë e pacientë, disa prej tyre të shtruar vetëm për të parë këtë ndeshje. Sëmundja e futbollit…