Krisje Montela-Baka, kolumbiani mund të ikë

Sulmuesi po luan më pak dhe nuk ndihmon dot skuadrën kur trajneri ia kërkon; edhe pse numri i golave është njësoj si një vit më parë

Kriza e Milanit mund të lexohet edhe si kriza akute ndërmjet Montelës dhe Bakës. Shfryrja e kolumbianit gjatë momentit të zëvendësimit kundër Sampdorias, me shprehjen e famshme “përse gjithmonë mua?” në fytyrën e sulmuesit e ka treguar më së miri këtë. Një gjë e tillë nuk ka kaluar pa u vënë re dhe, edhe pse vetë trajneri ka dashur t’a minimizojë këtë, diçka e tillë nuk i ka pëlqyer aspak. Raportet ndërmjet të dyve janë të tendosura dhe nuk është një sekret tashmë që sulmuesi do të ndryshojë skuadër. Ndryshe nuk ka sesi të shpjegohen “zbarkimet e tij të dashurisë” në Sevilja.

GOLAT – Duke analizuar numrat e sezonit 2016-2017, deri tani, nuk mund të mos evidentosh sesi Baka ka luajtur nga fillimi në fund të një ndeshjeje vetëm në katër raste nga 18 përballjet që ka patur në dispozicion (në tre të tjerat ka munguar për shkak të dëmtimit dhe mungon edhe ndeshja e prapambetur me Bolonjën). Një humneër nëse do të bëhej një krahasim me sezonin e shkuar, kur në të njëjtin moment të kampionatit, kolumbiani kishte luajtur të gjitha 90 minutat për 15 herë nga 21 ndeshjet gjithsej. Përtej gjithçkaje, këtë vit ai ka hyrë tre herë nga bankina, përkundër 2 herëve që ka hyrë 12 muaj më parë. Ndërsa, përsa u përket golave përtej gjithçkaje nuk mund të thuhet se nuk e ka bërë detyrën e tij. Ai ka shënuar tetë gola përkundër 12 golave që ka shënuar në sezonin 2015-16, edhe pse me dy ndeshje mangut dhe me shumë më pak minuta në dispozicion këtë sezon.

LARGIMI – Duke thënë këtë, numrat jo gjithmonë thonë të vërtetën. Pra, në rastin specifik, shihet një Bakë jashtë idesë së lojës së Montelës dhe i paaftë për të ndihmuar skuadrën në momente vështirësie, por jo vetëm kaq. Sepse ndeshja me Sampdorian duket se e ka treguar totalisht këtë, madje ka shënuar një lloj ndryshimi në raportet e tij me Montelën, çka mund të nënkuptojë një lëvizje të Bakës nga kuqezinjtë. Shumë shpejt madje.