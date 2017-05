Krimi në Kukës, Jorgji autori dhe FSHF regjisorja

Kohë më parë, FIFA u zhyt në një skandal të paprecedent nga i cili ende s’ka dalë, teksa mes batakut po tenton të notojë dhe të fshijë atë njollë turpi mbi korrupsionin që e mbërtheu. Sep Blater u përjashtua, por pasi bëri njëqind të zezat… Ai institucion komandues i futbollit, sot duket më i pastër, por kurrsesi s’mund të mbajë në gjirin e tij një xhaketë të zezë që ka një emër dhe një mbiemër: Enea Jorgji. Ky arbitër mund të jetë personi më i urtë, më i dashur, më i sjellshëm dhe më familjar në botë, por brenda fushës së gjelbër, ajo që bëri dje ishte firma për fundin e karrierës. Një estradë ku regjisorët janë ata që drejtojnë futbollin shqiptar. Enea Jorgji është vetëm një arbitër që paguhet si të tjerët (edhe pse këtu kemi dyshimet tona!), ishte i vetmi, bashkë me Kridens Metën, që i kishin shpëtuar gijotinës së dënimeve këtë sezon. Pikërisht ky sezon që nisi me fair-play dhe nismat e shumta. Sa bukur ligjëruan arbitrat atë ditë në “Selman Stermasi”, teksa premtonin më shumë bashkëpunim nga futbollistët! Ata futbollistë që sot s’mund t’i shohin me sy. Kukësi-Skënderbeu kishte nevojë për një arbitër të ftohtë, jo emocional, aspak të njëanshëm. Kishte nevojë për një arbitër të huaj, që polemikat dhe akuzat do t’i merrte me vete në valixhen e tij gjatë kthimit në shtëpi. Nuk kishte nevojë për Enea Jorgjin, që u dërgua në Maltë pas gabimeve trashanike në kampionat. Edhe Daja e tha javën e shkuar: “Duam arbitër të huaj, jo se këta janë të dobët, por nuk e mbajnë dot presionin në ndeshje të tilla. Arbitri i huaj është më i qetë”. Pse u refuzua kërkesa e Skënderbeut, pak javë pasi u pranua ajo e Partizanit? Jepni mendimin tuaj!

Jorgji e kthehu në paçavure atë që duhet të ishte një finale titulli. Prishi atë që quajmë lojë të pastër futbolli. Mund të na mbushin mendjen duke na thënë që asgjë s’ndodhi, ose se në të shkuarën kështu ka qenë gjithmonë, por nëse gjërat bëhen ciklike dhe përsëriten, atëherë ndryshimi s’do të vijë kurrë!

Enea Jorgji s’do të arbitrojë më vitin tjetër, ose ndoshta e ka mbyllur përfundimisht me arbitrimin. Duhet të gjejë një profesion tjetër, por ata që e futën në këtë mesele qëndrojnë në një kolltuk të butë dhe ndoshta nuk u nxihet as fytyra si xhaketa e arbitrit. Jorgji dje gaboi të pagabueshmen. I iku situata nga duart dhe u duk si një kamikaz në fushën e betejës.

Dhe, më e rëndësishmja është se e bëri “me bekim” të federatës. Po, kështu! Ajo federatë që duhet të jetë rregulluesja e futbollit që krenohet me një produkt të turpshëm dhe të skaduar. Kukësi nuk hyn aspak këtu. Këtu hyn kërkesa e një skuadre, me të drejtë, për arbitër të huaj. Në Partizani-Kukësi kjo gjë ndodhi, ndërsa dy javë më pas jo. Motivi? Presim ende një përgjigje nga “Zotët” e futbollit shqiptar, ata që kërkojnë tifozë në stadium. Ata që prishën produktin dhe na gënjejnë me Akademi Futbolli. Zhdukën arbritrat, sepse këtë vit e bënë baltë, por edhe të rinjtë, ashtu sikurse kërpudhat pas shiut, vijuan të njëjtën rrugë. Sot, pa gabimet e tyre, Tirana do të ishte e shpëtuar, Kukësi s’do të ishte ende kampion, Partizani do të ishte ende në garën për titull dhe Europa do të luhej mes katër skuadrash. Arbitrat shqiptarë falsifikuan renditjen, ky është fakt. Të ulim tonet, thuhej në kohën e “Calciopoli”-t në Itali… U ulën aq shumë saqë shpërtheu skandali më i madh në historinë e futbollit. Federata bekoi Jorgjin dhe Jorgji shkatërroi karrierën e tij dhe besimin që tifozët po përpiqeshin të gjenin.

Dhe, sikur të mos mjaftonte mungesa e arbitrit të huaj, në Kukës u kursye pak dhe nuk u dërguan arbitra pas porte, për të dalluar më mirë episodet. Jorgji dhe miqtë e tij duhet të vendosnin drejtësinë. E si mund të vendosin drejtësinë ata që gjatë sezonit kanë bërë “krime”?! Mistere të futbollit dhe federatës. Nga frika për të mbrojtur produktin e saj, e prishi atë.

Në stadium ishte dhe ai, Xhani De Biazi. Ndoshta trajneri i Shqipërisë s’mund të flasë për etikën e tij, por të jeni të bindur se nëse do të pyetej në konfidencë për kampionatin shqiptar do të thoshte: “Pse, keni kampionat ju?!”…