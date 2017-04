Krasniqi: Dy ndeshjet e radhës vendosin titullin

Gëzim Krasniqi, sërish ai, del në konferencë për shtyp në prag të sfidës së fundjavës. Duket se është edhe çështje besëtytnie, pasi qendërmbrojtësi sjell fat sa herë del para medieve.

Është java e derbit, një ndeshje tepër e rëndësishme: “Çdo ndeshje është një finale, por derbi ka një rëndësi më të madhe, pasi fitoren e dëshirojnë më shumë se kurrë edhe tifozët. Jemi të përgatitur për këtë përballje dhe shpresojmë se do ta kalojmë me sukses. Ndaj Tiranës mendojmë vetëm fitoren, pasi nuk na lejohet asnjë rezultat tjetër sepse do të na dëmtonte në objektivat që kemi ndaj them që vetëm fitorja do të na mbajë në garën për titull.”

Për Krasniqin nuk ka dyshim që primar është titulli: “Në këtë moment për ne më e rëndësishme është të fitojmë trofeun, por duhet të theksoj se në përballjet direkte derbi vitet e fundit rezultatet kanë folur në favorin tonë.”

Edhe pse Tirana është në një vit të zi, mbrojtësi nuk e nënvlerëson derbin: “Për mendimin tim kjo ndeshje do të ketë vlerësimin tonë maksimal, pavarësisht pozitave në të cilat gjendet kundërshtari. Dua të kujtoj se në të njëjtat pozita Tirana ka qenë edhe para 3 vitesh dhe ne e humbëm derbin, ndaj pohoj se i kemi kushtuar rëndësinë maksimale këtij ballafaqimi. Ne luajmë për objektivin madhor fitimin e titullit ndërsa Tirana për mbijetesë. Nëse fitojmë ndaj Tiranës dhe Kukësit, titulli është i yni”.