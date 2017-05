Kotobelli gati për hapin e madh, e do Shkëndija e Tetovës

Një ndër lojtarët më të spikatur të Teutës, Blerim Kotobelli, këtë verë mund të transferohet në kampionatin maqedonas. Për 24-vjeçarin do të ishte aventura e parë jashtë Shqipërisë dhe duket se është momenti i duhur, duke parë eksperiencën që ka akumuluar.

Djaloshi nga Skrapari e ka nisur karrierën te Larisa në Greqi, por më pas, në vitin 2011, u kthye në Shqipëri dhe u bashkua me Olimpikun, klub nga periferia e Tiranës. Në verën e vitit 2013 erdhi hapi i madh, duke kaluar te Tirana. Aty luajti 12 ndeshje mes kampionatit e kupës, por aq i mjaftoi për të kuptuar se do ta kishte të vështirë të çante në një klub ku presioni është i jashtëzakonshëm dhe rrallë janë preferuar të rinjtë në formacion, duke parë pretendimet e klubit. Për pasojë, në verën e vitit 2014 mbrojtësi anësor kaloi tek Teuta dhe ishte zgjedhja perfekte: ambient pa presion dhe mbi të gjitha minuta, shumë.

Plot 2704 minuta në kampionat në sezonin e parë si “durrsak”, me 31 ndeshje nga minuta e parë. Nëse sezoni i parë mund të ishte rastësi, sezoni 2015/2016 ishte ai i konfirmimit, me Kotobellin që luajti 34 ndeshje si titullar, duke u zëvendësuar vetëm në dy raste. Largimi nga Shqipëria mund të konkretizohej që verën e shkuar, por nuk doli mundësia e duhur dhe Kotobelli vendosi të mos e tradhtonte Teutën, ku edhe këtë sezon ka qenë perfekt, me 31 ndeshje në formacion deri tani. Shkëndija e Tetovës e ka pikasur rendimentin konstant të mbrojtësit të talentuar dhe ka nisur bisedimet.

Në fund të sezonit Kotobelli mbyll kontratën me Teutën dhe ky është një avantazh i madh, ndaj oferta joshëse nga klubi tetovar mund ta shkëputë nga Shqipëria, edhe pse dihet që Kotobelli në këtë moment kërkon edhe garancinë dhe do të jetë një lojtar i rëndësishëm, kudo që të luajë.